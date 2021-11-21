網紅作家黃大米日前在臉書PO文透露，自家社區來了一位新任總幹事，頭銜十分驚人，資料欄上寫著「曾擔任華碩副總」，讓她忍不住驚呼「現在社區總幹事都這麼臥虎藏龍嗎？」

黃大米透露，最近社區新來了一位總幹事，對方資歷豐富，過去曾擔任過「華碩的副總」。有天她去領包裹時，對方忍不住向她大吐苦水，「這份工作工時太長，讓我沒辦法備課。我在某兩間大學教書，教MBA的學生，我之後還要去上海分部教書，你們社區總幹事的工時太長，我不幹了，我已經提離職了，公司說要我做到過年後，我有博士學歷，在大學教書，都要有博士學歷。」

聽完後，黃大米震驚不已，直呼「到底是真的假的啦！每個社區的總幹事都這麼臥虎藏龍嗎？」

貼文一出隨即引起網友共鳴，不少人分享自家社區管理員的超狂背景，「我有天到內湖洲子街取件，大樓管理員胸口插的是萬寶龍鋼筆，我回話都尊敬許多」、「這是真的…前2天在板橋新建案遇上一位警衛大哥，說話談吐跟我們工人很不一樣，閒聊後發現，他是台灣早期科技產業的某某董事長，也是早期前往對岸設廠的台商，後來因為對人生感到迷茫所以急流勇退回來台灣養老」、「我認識一個大樓警衛伯伯每天笑瞇瞇開Lexus上班，說兒子都在美國他以前還有一條船」、「以前我家社區一個警衛跟我說他家在士林有好幾間店面，一個月收幾十萬的房租，因為待在家裡都不用工作實在太無聊了，所以出來做做警衛打發時間」。