印度一名男子日前出車禍被送醫，但他的傷勢太過嚴重，醫師經過救治過後宣判他死亡，並將男子的遺體安置到太平間的冰櫃，未料隔天早上，男子的家人到醫院認屍時，卻驚覺他竟還有呼吸，這起離奇的案件讓眾人都驚訝不已。

根據《太陽報》報導，印度男子庫瑪爾（Srikesh Kumar）日前半夜遭機車撞飛，隨後被緊急送往莫拉達巴德（Moradabad）的醫院救治，當時的時間約凌晨3點，醫師發現庫瑪爾已經沒有呼吸心跳，於是宣判他死亡，並將他安置在太平間的冰櫃中。

在庫瑪爾被送入冰櫃的7小時後，家人接獲消息趕到現場認屍，並在警察的陪同下簽了解剖屍體調查死因的同意書，未料庫瑪爾的嫂嫂巴拉（Madhu Bala）察覺異狀，發現庫瑪爾的身體似乎有微弱的活動，仔細一看才驚覺他居然還有呼吸，立刻驚呼：「他根本沒有死，這到底怎麼回事？他還想說些什麼，他還有呼吸！」。

目前庫瑪爾已經被送往密拉特（Meerut）一間醫院接受治療，據了解他的狀況有所好轉，不過至今仍持續昏迷當中。對於這次「死者復活」事件，巴拉表示他們將會對當事醫院提出告訴，「因為他們把庫瑪爾放在冰櫃裡面，差點就要殺死他」；不過院方堅稱這並不算是疏失，而是一起罕見的案例，院長甚至還說，庫瑪爾的復活簡直就是奇蹟。