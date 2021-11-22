外國一名女子日前買了一頂綠色的毛帽，未料回家拿出來以後，卻發現帽子變成棕色的，讓她非常困惑，神奇的是，當女子拿著帽子走進另一個房間，帽子又會變成紅色的，她很快就意識到這其實是「同色異譜」現象，帽子根據光源的不同而產生了顏色變化。

根據《太陽報》報導，外國環境設計師奧特莉亞（Otelia Carmen）日前在商店內買了一頂綠色毛帽，未料回到家拿出來一看，卻發現帽子竟變成棕色，更神奇的是，當她在家裡走動時，帽子居然還會轉變成紅色，讓她非常困惑，於是拍攝一段「帽子變色影片」，並上傳到TikTok和大家分享。

奧特莉亞很快就意識到，這是「同色異譜（Metamerism）」現象，是指同一物品受到不同光源影響而產生的顏色變化，由於每個光源本身就有自己的「顏色」，當它投射到另一個有色物體表面時，就會影響到其呈現的顏色。為了確認毛帽真正的顏色為何，奧特莉亞在影片最後，戴著這頂毛帽走到陽光底下，結果顯示為棕色。

影片曝光後很快就吸引網友關注，截至目前為止觀看次數已經突破300萬，不少人都一頭霧水，紛紛留言：「這個影片讓我感覺自己像是紅綠色盲…」、「我的大腦完全無法理解」、「我們又回到『白金、黑藍洋裝』之亂了」、「我以為我們在2015年就已經擺脫『白金、黑藍洋裝』之亂了！」、「我試圖理解這個現象，但我沒有辦法」、「所以這頂帽子同時擁有3個顏色？」。