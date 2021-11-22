台北市立動物園每次公布新生動物寶寶的訊息時，總是會獲得廣大的迴響，可是有時等到動物寶寶和遊客見面時，似乎已經不像當初新聞照片釋出時那麼萌，外界難免好奇，為什麼動物園不早點讓動物寶寶見客呢？對此，園方解釋，在不干擾動物媽媽哺育幼兒的狀態下，會盡可能提供動物一個隱密、安全的環境，並在最適當的時機讓牠們出場，所有的一切都是以動物的需求為第一考量。

園方表示，有別於人類喜獲麟兒時總會敲鑼打鼓向親友分享喜悅，野生動物恰好相反，為了能安全、順利地把寶寶帶大，動物媽媽總是小心翼翼、隱密地把寶寶藏在安全的地方，尤其是獨居動物，媽媽育兒的壓力更是大，某些情況下甚至還會把寶寶吃掉。

事實上，野生動物普遍存在「殺嬰」行為，雌性動物可能會殺死其他同類的後代，為了減少自己的後代對有限資源的競爭；雄性動物搶佔領域後，為了確保讓領地內的雌性個體快速進入繁殖期，及「當領袖」期間照顧的都是自己的小孩，也會出現殺嬰行為，這都是為了將自己的基因傳遞下去，讓自己的後代健康地生存下去，包括黑猩猩、獅子、老虎等都有這樣的行為。

園方進一步指出，有些動物媽媽會殺死自己的部分或全部幼崽，甚至會吃掉牠們，背後的原因十分複雜，可能是補充媽媽的營養、讓媽媽專心撫養相對健康的幼崽、或當幼崽因為各種原因死去或者快要死去時，避免引來捕食者的注意，還有當動物媽媽覺得環境不安全時，也很容易把寶寶吃掉，尤其是第一次當媽媽的個體。

先前石虎寶寶「虎力勇」三兄妹，從媽媽「平平」初到動物園時熟悉環境、認識公石虎、合籠、併籠到懷孕、生產、育幼，整個過程保育員都是透過監視器觀察，除了餵食盡量減少和石虎接觸。在石虎寶寶一個多月大時才逮到機會偷偷將「虎力勇」三兄妹抱出來秤重同時確認性別。

石虎「平平」初到動物園時熟悉環境、認識公石虎、合籠、併籠到懷孕、生產、育幼，整個過程保育員都是透過監視器觀察。（圖／台北市立動物園提供）

動物園在不干擾動物媽媽育幼的狀態下，盡可能提供動物一個隱密、安全的育幼環境。（圖／台北市立動物園提供）