買房動輒千萬起跳，基於預算考量，不少民眾會選擇入手中古屋，日前就有網友透露，看見一間夢幻的中古屋，無論是機能或是交通都符合自己的需求，唯獨屋內有一股「死老鼠味」讓她卻步，但實在不想因為味道而放棄這間房，於是上網尋求過來人究竟臭味從何而來。

原PO日前在臉書社團《房屋萬事通公社》PO文透露，看中了一間中古屋讓她很心動，無奈一進門就聞到一股像是煙味和廁所臭味混合的味道，也有家人認為是「死老鼠味」，但是翻遍整間房都沒找到老鼠屍體，就連仲介也無法解釋臭味來源。

貼文一出隨即掀起網友熱議，一名自稱從事房仲多年的網友則點出房間異味主要有3大原因，首先是「廁所的排風管道」，因為原PO看中的這間房，廁所沒有對外窗，有可能其他樓層的臭味透過管道飄進來。

其次是，前屋主有在「室內抽菸、拜拜」，必須整間重新粉刷才有可能將殘留的異味去除。最後則是冷氣機、家具「附著三手煙」。建議跟屋主溝通是否能夠開窗通風數日，再觀察異味是否有改善，入住後再重新粉刷、更換家具，並使用空氣清淨機。

除此之外，也有不少過來人直言，老房子臭味來源大多是從廁所管線飄散出來，「異味有可能是管線太久沒有排水」、「有時候是化糞池的味道，那很複雜，不是單單屎味」、「是不是很久没人住的房子？如果是，下次去把所有地上有排水孔的地方灌水，先讓存水彎有水可以阻隔回灌的沼氣，然後把窗戶打開保持室內通風，3天後再來看看是否獲得改善」。