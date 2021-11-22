古語說「兵馬未動，糧草先行」，由此可見，後勤補給是戰爭中相當重要的一環，只要後勤做得好，就可以大幅提升軍隊戰鬥力。不過古代蒙古族不像中原王朝，行軍打仗要出動大批官兵押送糧草，因為這樣會給軍隊帶來很大的負擔，戰鬥力也會大大減弱，取而代之的是，在腰間上掛著「一頭牛」。

根據《搜狐網》報導，蒙古族是遊牧民族，周遭盡是綠油油的大草原，並且畜牧維生，主食也是以肉類和奶製品為主，為了掠取資源，蒙古大軍經常對外侵略，但是外界不解，為什麼蒙古軍都是輕裝出征，軍隊所到之處不見大批糧草，卻也沒看過他們因此挨餓。

事實上，他們腰上隨身帶著「一頭牛」，這樣的說詞一點也不誇張，因為蒙古族常年生活在塞外，終日和牛羊馬作伴，加上從小吃牛肉，對牛身上的部位特別熟悉，也能充分利用，像是牛骨頭用來熬湯，牛角能做成武器，牛的膀胱也可以風乾當成袋子使用。

至於牛肉和牛內臟也是全部切除晾曬風乾，當牛肉水分蒸發後，不只重量會變輕，體積也會縮小至不到原來的十分之一，蒙古人再把壓縮好的牛肉纖維裝入膀胱製成的袋子裡保存，據說一個膀胱袋就能裝入一整頭牛的紅肉。

等到餓了的時候，將這些牛肉纖維用開水煮過，肉體就會快速膨脹，過去一袋子的壓縮軍糧就可以做為10位戰士一周的口糧，如此一來，蒙古軍隊走再遠都可以輕裝上陣、急速行軍。