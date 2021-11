非洲西岸產生了一個現代版的亞馬遜族─達荷美(Dahomey )王國,這個國家的財富與權力來自奴隸貿易與高度軍事化的社會。

維多利亞時期的旅行家理查‧波頓( Richard Burton )曾於一八六三年造訪該國,形容它是「小小的斯巴達黑人族」,也被它由女性戰士組成的精銳軍團所打動 。 據說在十八世紀初期時,有一個統治者因為從軍的男子數量短缺,他為了欺敵而讓一群女人穿上軍服 。結果他弄假成真,這群女性證明是效能很高的皇宮衛隊和戰鬥部隊,國王的武力恐怕有高達三分之一是由她們組成 。 這些女子身強體健,訓練有素,而且配有滑膛槍,後來配備來福槍 。 她們素以凶猛、不留情面而聞名,也是比男性更好的戰士 。 十九世紀下半葉,在達荷美的最後戰役中,這些女戰士力拼至死。一位法國海軍人士說,她們的「英勇與凶猛無以倫比」,「以極其驚人的勇氣」撲向法國人的刺刀 。

我們會記得這些女戰士,是因為她們在歷史上如此少見。當女性積極的參與戰爭時,她們更常是以情人或妻子的身分陪伴他們的男人,或擔任護士、廚師或食物與性的供應商 。

十六世紀在尼德蘭的西班牙軍隊有四百個騎馬的娼妓隨行,另有四百個是步行 。

在美國內戰期間,陪伴聯邦將軍約瑟夫‧胡克(Joseph Hooker )的波多馬克軍( Army of the Potomac )的女人,還生出了一個代表娼妓的新字眼 。

17 部分因為 社會壓力的關係,盎格魯撒克遜軍隊向來對官辦妓院反感,然而印度軍隊卻祕密的經營它們 。

法國軍隊則視之為理所當然之事 。 在一九五三年中南半島的奠邊府(Dien Bien Phu )圍城事件時,法國部隊遭到越南民族主義分子─越南獨立同盟會( Viet Minh )包圍,兩家由阿爾及利亞和摩洛哥的女人組成的行動戰地妓院也跟著防禦部隊一起被困,最後分擔了照護士兵的工作。

往往,就跟日本人占領韓國與中國時被委婉稱為「慰安婦」的女子一樣,這些女性是被迫賣淫的。

在歐洲早期的現代戰爭裡,也會有男性在內的隨營人員以一條長長隊伍,跟在規模相對較小的部隊後面。一六二二年,一支西班牙部隊包圍尼德蘭城鎮卑爾根奧普佐姆(Bergen-op-Zoon ),一個當地人說:「這麼小的一支軍隊,後面帶著這麼多貨車、 駝行李的馬匹、小馬、小販、侍從、女人、小孩和一群人數遠遠超過軍隊本身的下等人。」當局常常會試著想要節制人數,但除非軍隊能自己提供補給品,否則不得不允許私人供貨商跟著。況且,幾乎不可能阻止絕望的女性跟著軍隊;如果他們的男人拋棄他們,他們和孩子恐怕難逃一死。如果男人戰死沙場或生病而死,這些女人便必須盡快另找丈夫或保護者 。

儘管西班牙人胡安娜‧史密斯( Juana Smith )出身的社會階級跟許多隨營人員不同,但她在西班牙威靈頓公爵的戰役中遇到丈夫哈利時,也和隨營人員一樣處於弱勢 。

她的家族是西班牙貴族,不過已經被法國入侵及其後的戰爭給摧毀了,她年方十四,身無分文,除了一個姊姊,世上已無親人 。

他則是一名在戰場上魯莽衝動的英國籍軍官,瘋狂地愛上了她。她經由嫁給哈利而得到保護,至少在他活著的時候是如此,當時的年輕軍官是不可能活太久的,但她仍然嫁給這名新教徒,斷絕同胞之情 。

這段最不可能的姻緣結果證明是一段又長久又無比幸福的婚姻。胡安娜跟著丈夫走遍西班牙,共享戰爭的艱辛,當威靈頓公爵把拿破崙的軍隊向北驅趕時,一等到槍聲停歇,她便去仔細搜查維多利亞和滑鐵盧的戰場,尋找她的丈夫。

她跟著他去印度打仗,接著去了南非,當地的城市雷地史密斯(Ladysmith )便是以她來命名。

雖然在二十世紀時,女性已經進入其他原本屬於男性的領域,但武裝部隊遲遲不能平等待之,讓她們上場戰鬥 。

這種不情願,或更正確的說法是抗拒,所憑藉的觀點五花八門:女性生來就是養育者,不是戰士;她們出現在戰場上可能有損紀律,因為連上的弟兄會想要保護她們;她們在體能上與性格上不宜應付戰爭的嚴酷。又或許真正的重點在於男人擔心准許女性從軍,會毀了他們的舒適窩。某個女性軍官說,美國海軍陸戰隊的男生覺得有女生在,他們就再也不能「放屁、打嗝、說淫穢的笑話、光著身子走來走去、交換性經驗、摔角和做些年輕男人會一起打混的事。」美國特種部隊的一個隊員質問某位女性同袍說,妳們女人為什麼「想要毀掉我們(男人)僅存的最後一點好事?」這幾十年來,大多數西方軍隊已經逐漸接納女性進入正規軍,但舊習難改。

一九九○年代,俄羅斯海軍有一名軍官在迎接海軍學院第一位女性學員時,說的是:「單憑一個女孩子不會毀了整個海軍。」海軍陸戰隊恐怕是最艱苦的一種軍種,加入的美國女性已經遭到敵視、厭惡甚至性侵的對待。敵意往往普遍來自社會。穿軍裝的女性向來被認為不是性冷淡就是性慾過盛,甚是矛盾。第一次世界大戰時,英國人把女性軍服的胸前口袋拿掉,怕口袋下面的「好料」會引起人們注意。第二次世界大戰時,有人散播謠言,指控美國的陸軍婦女軍團(American Women’s Army Corp; WACs )只比娼妓好一點。

很多亞歷塞維奇採訪過的女戰士說,她們回家後,發現沒有參戰的女人會指責她們跑到前線去追男人。「我們都知道你在那裡幹的好事!」

註釋

16印度教的重要女神,迦梨一詞有「黝黑的」之意,也可解作時間,故也有中文翻譯為「時母」。

17因為胡克將軍太好色,以至於現在娼妓業都以他的姓Hooker來作為妓女的代稱。

(本文摘自《戰爭》/商周出版)

【內容簡介】本書深入淺出、多角度全方位探究戰爭的本質,從理由、手段、尚武的文明、對戰士的塑造,以及工業革命和民族主義對現代戰爭的發展、戰爭法的制定、和平團體的成立與疾呼,到非戰公約的簽署……

書中集結從古典時代至今戰役的實例,闡述戰爭如何影響人類、社會、技術發展、國家、政治組織,以及意識形態的變化如何影響戰鬥的原因和方式。人類經常只著眼於戰爭的起因,而沒有真正研究戰爭在社會變化和技術進步中的演變。本書解答一個人類史上長年的大問題,戰爭與人類是否密不可分、無法切割?從本書中可以了解到人類為何而戰、如何而戰,以及在人性的貪婪、恐懼和各種理念之下,戰爭所產生的深切影響已無人能作壁上觀。

◎早在祖先成群起,戰爭就是不可抹滅的一部分?

◎我們活在一個戰爭所塑造的世界裡?是什麼因素誘使人民戰鬥?

◎是社會變化帶來新型態的戰爭?還是戰爭推動了社會?

◎破壞、殘酷又浪費資源的戰爭,真的能帶來好處嗎?

◎我們與戰爭保持距離,卻又尊崇於偉大的戰爭英雄和他們的彪炳戰績?

◎奧會、運動賽事不是戰爭,卻顯露出許多戰爭特徵?生活中的用字遣詞,也帶有戰爭的意涵?

素來享有「長期和平」(Long Peace)的我們,很容易就認為戰爭是別人才會做的事,但戰爭與人類社會夾織夾纏之深,到了我們說不出是誰支配誰的地步。如欲了解人類,就不能忽略戰爭對社會的發展與影響。

人類看似已經遠離戰爭,但世界上大部分地區,包括中南半島、阿富汗、非洲大湖地區及大部分中東在內,依然衝突不斷。瑞典烏普薩拉大學(Uppsala University)研究估計,在1989年到2017年間,超過200萬人因戰爭而死亡。而自1945年以來,有5,200萬人因衝突而被迫逃難。

戰爭與人類社會的歷史有著一路貫通的脈絡,古希臘相信捍衛城邦公民有責,從軍參戰進而衍生出權利與民主。到了十九世紀,工業革命使政府得以集結並維持大型軍隊。今日擁有中央集權政府與組織化官僚體制的強大民族國家,是好幾個世紀以來的戰爭產物。

幾個世紀以來,戰爭變得更致命,帶來更大的衝擊,我們擁有更多資源、更有組織,也更複雜的社會。我們活在一個戰爭所塑造的世界裡。人類的言語、生活處處皆是戰爭留下的印記。戰爭使人民遷移、逃難;有如此多的邊界是被戰爭所界定,如此多的政權與國家通過戰爭而崛起與殞落。各式的歷史博物館提醒著我們戰爭的代價——人命與資源的浪費和戰後留下的混亂。

戰爭也是最具有組織性的人類活動,它反過來促使社會變得更組織化。政府也需要對社會有更大的控制力,才能供應必要的金錢與資源進行作戰準備。當政府權力擴大的同時,戰爭也帶來多屬有益的進步與改變:私有武力的終結、更好的法律與秩序、民主、社會福利、教育的改進、女性或勞工地位的改變,及醫藥、科學與技術的進步。

在本書你能了解到:

˙何謂戰爭?

˙人類從何時開始使用暴力?

˙暴力是人類的基因?

˙人類的發展為何需要戰爭?

˙國家的崛起如何引發更大的爭端?

˙軍事式生活如何潛入人民的日常?

˙戰爭如何推動文明的路徑?

˙女性如何因為戰爭而獲得權利?

˙戰爭帶給人類更強壯、公平的社會?

戰爭激發下的變化:

˙從由馬和騾運輸,到火車、蒸汽船;武器從刺刀和軍刀,到槍枝、火焰噴射器、野戰破擊砲、坦克、飛機、潛水艇、鐵甲船及毒氣和核子武器。

˙生活條件改善、人口增加,有更多潛在兵員,工廠也能製造出數以百萬計的軍需品。

˙顛覆傳統刻板角色,女性獲得教育機會、進入職場,社會地位提升。

˙和平運動組織蓬勃發展,以及各大救援團體成立。

˙戰爭的規則制定,如禁止集體處罰,撲殺敵方婦女與幼童、戰俘、平民,及對新型武器的限制等。

˙軍法、國際戰爭法和協定非戰公約。

製造戰爭的因素——貪婪、自我防衛、理念,持續在人類間發揮作用。氣候變遷的衝擊、爭奪稀有資源、大規模的人民運動、社會內與不同社會間日益嚴重的兩極分化、偏執民族分子的民粹主義崛起和擺出救世主姿態的魅力領導人,依舊為衝突的助燃劑。

戰爭從未消失於世,威脅相伴左右,我們必當傾力去認識、思考戰爭。

【作者簡介】瑪格蕾特.麥克米蘭(Margaret MacMillan)

牛津大學國際歷史名譽教授和多倫多大學歷史教授。她在牛津大學獲得博士學位,1975 年成為瑞爾森大學歷史系成員。2002 年成為多倫多大學三一學院的教務長,2007 年至 2017 年,她是牛津大學聖安東尼學院的院長。她的著作包括《巴黎.和會》(Paris 1919)、《歷史的運用與濫用》(The Uses and Abuses of History)、《結束和平的戰爭》(The War That Ended Peace)、《尼克森與毛澤東》(Nixon and Mao)、《危險的遊戲》(Dangerous Games)和《拉吉的女人》(Women of the Raj)。

【譯者簡介】曹嬿恆

政治大學經濟研究所碩士。曾從事經濟研究、市場拓展與行銷企劃、企業資源規劃(ERP)顧問、知識管理等工作,並持有國際內部稽核師(CIA)證照。譯有《解密iPhone》、《一眼就突破盲點的思考力》、《高盛首席分析師教你看懂進場的訊號》,及合譯作品《為什麼最便宜的機票不要買?》、《全球經濟的關鍵動向》、《傷心農場》、《追債人》等。