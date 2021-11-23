男性應當戰士的假設，似乎跨越了時間與文化成為一種普遍現象，儘管也有女性戰士的例子存在，但打仗的人當中還是以男性居壓倒性多數。

隨著戰爭的規則在不同社會裡發展出來，女性連同老人、兒童，有時還有神職人員已經被歸類為非戰士一族。何以打鬥的主要是男性而非女性，原因就跟戰爭本身的起源一樣存有爭議，解釋的範圍也同樣從生物學到文化面皆有。平均來看性別差異、男性的力氣與體型較大，可能侵略性也比較強，不過也有很多又高又壯的女性可以媲美並勝過男性。

男性的睾固酮比女性多，可能讓他們比較容易好鬥逞勇，這一點科學家尚未達成共識，因為也有很多天性溫和、不好打鬥的男性。如果絕大部分男性生來就是殺手，像斯巴達這樣的軍國主義社會或古往今來的軍隊，就不會花那麼多時間訓練士兵，灌輸「正確」的態度。

出於選擇或被迫打仗的女性，也可以跟男性一樣凶猛。

在中國有孫子向吳王呈獻兵法的故事。

吳王已經讀過孫子的著作，問他是否能把宮內的妾妃訓練成戰士。

這位聖人說可，並且教這些女子操練的口令。

然後他把她們分成兩隊，命她們拿著戟，並引導她們前進。

當他命令這些宮女轉彎時，她們咯咯地笑了起來。

孫子很有耐心地說如果是他的號令不清楚，那麼過失在於將軍。

他又重申操練的號令數次，並再次讓宮女們行進。

孫子命人擊鼓發出轉彎的信號，這些女子還是無法遵從軍令，而且又嘻嘻哈哈的笑了起來。最後，嘗試數次之後，孫子說將軍的申令已經說得很清楚，若士兵無法遵令，那就是隊長的過錯。

他命人將帶隊的妃子砍頭，這兩人都是吳王的寵姬，所以吳王出言抗議。

孫子不為所動：他已經承諾要訓練這支部隊，故而君命有所不受，無法饒了這兩人。

兩人被斬，也重新任命新的隊長。

女子們完美的執行操練，無人出聲。

也許存在於不同文化裡的女戰神─阿斯塔蒂(Astarte)、雅典娜(Athena)、迦梨(Kali)16和女武神瓦爾基麗(Valkyrie)，或圍繞著戰爭女王帕米拉的贊諾比亞(Zenobia of Palmyra)的傳奇事蹟，是對女性潛能的一種肯定，也是一種將之局限於神賜的抑或是反常的方法。從經常被描繪成駕著雙輪戰車的英國女王布迪卡(Boudicca)，到一八五七年在印度反英起義(Indian Mutiny)中領導軍隊對抗英國的詹西女王(Rani of Jhansi )，許多文化都有個別女戰士的故事，有些是傳說，有些基於史實。

有些人以女性的身分戰鬥，但有很多人偽裝成男子，包括美國獨立戰爭裡的黛博拉‧桑普森(Deborah Sampson )和美國內戰裡的麗茲‧康普頓(Lizzie Compton )及法蘭西斯‧胡克(Frances Hook )，她們在身分暴露後仍繼續重新入伍。不過，好比電影《臥虎藏龍》、《神力女超人》及《追殺比爾》裡的女中豪傑，在屬於男性的戰爭宇宙裡，她們被認為是跳脫正常秩序的例外情況。

儘管古希臘人的記述裡說亞馬遜族位於小亞細亞的某個地方，但我們過去向來認為那是傳說。亞馬遜族為求有效拉弓而切掉自己的乳房，並打殘自己生的男孩，以此聞名於世，這種違反自然的女性故事令希臘人既著迷也驚駭。據說亞馬遜族在對抗男性的戰役中成功得勝，直到正確的秩序恢復，她們才終於被打敗。近期的考古學證據顯示，亞馬遜族並非僅僅是古希臘人相信的神話。由於考古學家現在有可能鑑定骨骸的性別，許多過去被認定為男性的戰士，已被重新歸類為女性。來自草原、被希臘人稱為斯基泰人(Scythians )的騎馬戰士遊牧民族中，女性似乎與男性處於平等地位，即便涉及戰鬥也是如此，她們至死身邊都還帶著武器。斯基泰人的土墓裡有說不定高達百分之三十七的骸骨屬於女性戰士。較後期的維京女戰士墳墓也已經被世人發現。

(本文摘自《戰爭》/商周出版)

【內容簡介】本書深入淺出、多角度全方位探究戰爭的本質，從理由、手段、尚武的文明、對戰士的塑造，以及工業革命和民族主義對現代戰爭的發展、戰爭法的制定、和平團體的成立與疾呼，到非戰公約的簽署……

書中集結從古典時代至今戰役的實例，闡述戰爭如何影響人類、社會、技術發展、國家、政治組織，以及意識形態的變化如何影響戰鬥的原因和方式。人類經常只著眼於戰爭的起因，而沒有真正研究戰爭在社會變化和技術進步中的演變。本書解答一個人類史上長年的大問題，戰爭與人類是否密不可分、無法切割？從本書中可以了解到人類為何而戰、如何而戰，以及在人性的貪婪、恐懼和各種理念之下，戰爭所產生的深切影響已無人能作壁上觀。

◎早在祖先成群起，戰爭就是不可抹滅的一部分？

◎我們活在一個戰爭所塑造的世界裡？是什麼因素誘使人民戰鬥？

◎是社會變化帶來新型態的戰爭？還是戰爭推動了社會？

◎破壞、殘酷又浪費資源的戰爭，真的能帶來好處嗎？

◎我們與戰爭保持距離，卻又尊崇於偉大的戰爭英雄和他們的彪炳戰績？

◎奧會、運動賽事不是戰爭，卻顯露出許多戰爭特徵？生活中的用字遣詞，也帶有戰爭的意涵？

素來享有「長期和平」（Long Peace）的我們，很容易就認為戰爭是別人才會做的事，但戰爭與人類社會夾織夾纏之深，到了我們說不出是誰支配誰的地步。如欲了解人類，就不能忽略戰爭對社會的發展與影響。

人類看似已經遠離戰爭，但世界上大部分地區，包括中南半島、阿富汗、非洲大湖地區及大部分中東在內，依然衝突不斷。瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）研究估計，在1989年到2017年間，超過200萬人因戰爭而死亡。而自1945年以來，有5,200萬人因衝突而被迫逃難。

戰爭與人類社會的歷史有著一路貫通的脈絡，古希臘相信捍衛城邦公民有責，從軍參戰進而衍生出權利與民主。到了十九世紀，工業革命使政府得以集結並維持大型軍隊。今日擁有中央集權政府與組織化官僚體制的強大民族國家，是好幾個世紀以來的戰爭產物。

幾個世紀以來，戰爭變得更致命，帶來更大的衝擊，我們擁有更多資源、更有組織，也更複雜的社會。我們活在一個戰爭所塑造的世界裡。人類的言語、生活處處皆是戰爭留下的印記。戰爭使人民遷移、逃難；有如此多的邊界是被戰爭所界定，如此多的政權與國家通過戰爭而崛起與殞落。各式的歷史博物館提醒著我們戰爭的代價——人命與資源的浪費和戰後留下的混亂。

戰爭也是最具有組織性的人類活動，它反過來促使社會變得更組織化。政府也需要對社會有更大的控制力，才能供應必要的金錢與資源進行作戰準備。當政府權力擴大的同時，戰爭也帶來多屬有益的進步與改變：私有武力的終結、更好的法律與秩序、民主、社會福利、教育的改進、女性或勞工地位的改變，及醫藥、科學與技術的進步。

在本書你能了解到：

˙何謂戰爭？

˙人類從何時開始使用暴力？

˙暴力是人類的基因？

˙人類的發展為何需要戰爭？

˙國家的崛起如何引發更大的爭端？

˙軍事式生活如何潛入人民的日常？

˙戰爭如何推動文明的路徑？

˙女性如何因為戰爭而獲得權利？

˙戰爭帶給人類更強壯、公平的社會？

戰爭激發下的變化：

˙從由馬和騾運輸，到火車、蒸汽船；武器從刺刀和軍刀，到槍枝、火焰噴射器、野戰破擊砲、坦克、飛機、潛水艇、鐵甲船及毒氣和核子武器。

˙生活條件改善、人口增加，有更多潛在兵員，工廠也能製造出數以百萬計的軍需品。

˙顛覆傳統刻板角色，女性獲得教育機會、進入職場，社會地位提升。

˙和平運動組織蓬勃發展，以及各大救援團體成立。

˙戰爭的規則制定，如禁止集體處罰，撲殺敵方婦女與幼童、戰俘、平民，及對新型武器的限制等。

˙軍法、國際戰爭法和協定非戰公約。

製造戰爭的因素——貪婪、自我防衛、理念，持續在人類間發揮作用。氣候變遷的衝擊、爭奪稀有資源、大規模的人民運動、社會內與不同社會間日益嚴重的兩極分化、偏執民族分子的民粹主義崛起和擺出救世主姿態的魅力領導人，依舊為衝突的助燃劑。

戰爭從未消失於世，威脅相伴左右，我們必當傾力去認識、思考戰爭。

【作者簡介】瑪格蕾特．麥克米蘭（Margaret MacMillan）

牛津大學國際歷史名譽教授和多倫多大學歷史教授。她在牛津大學獲得博士學位，1975 年成為瑞爾森大學歷史系成員。2002 年成為多倫多大學三一學院的教務長，2007 年至 2017 年，她是牛津大學聖安東尼學院的院長。她的著作包括《巴黎．和會》（Paris 1919）、《歷史的運用與濫用》（The Uses and Abuses of History）、《結束和平的戰爭》（The War That Ended Peace）、《尼克森與毛澤東》（Nixon and Mao）、《危險的遊戲》（Dangerous Games）和《拉吉的女人》（Women of the Raj）。

【譯者簡介】曹嬿恆

政治大學經濟研究所碩士。曾從事經濟研究、市場拓展與行銷企劃、企業資源規劃（ERP）顧問、知識管理等工作，並持有國際內部稽核師（CIA）證照。譯有《解密iPhone》、《一眼就突破盲點的思考力》、《高盛首席分析師教你看懂進場的訊號》，及合譯作品《為什麼最便宜的機票不要買？》、《全球經濟的關鍵動向》、《傷心農場》、《追債人》等。