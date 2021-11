男性應當戰士的假設,似乎跨越了時間與文化成為一種普遍現象,儘管也有女性戰士的例子存在,但打仗的人當中還是以男性居壓倒性多數。

隨著戰爭的規則在不同社會裡發展出來,女性連同老人、兒童,有時還有神職人員已經被歸類為非戰士一族。何以打鬥的主要是男性而非女性,原因就跟戰爭本身的起源一樣存有爭議,解釋的範圍也同樣從生物學到文化面皆有。平均來看性別差異、男性的力氣與體型較大,可能侵略性也比較強,不過也有很多又高又壯的女性可以媲美並勝過男性。

男性的睾固酮比女性多,可能讓他們比較容易好鬥逞勇,這一點科學家尚未達成共識,因為也有很多天性溫和、不好打鬥的男性。如果絕大部分男性生來就是殺手,像斯巴達這樣的軍國主義社會或古往今來的軍隊,就不會花那麼多時間訓練士兵,灌輸「正確」的態度。

出於選擇或被迫打仗的女性,也可以跟男性一樣凶猛。

在中國有孫子向吳王呈獻兵法的故事。

吳王已經讀過孫子的著作,問他是否能把宮內的妾妃訓練成戰士。

這位聖人說可,並且教這些女子操練的口令。

然後他把她們分成兩隊,命她們拿著戟,並引導她們前進。

當他命令這些宮女轉彎時,她們咯咯地笑了起來。

孫子很有耐心地說如果是他的號令不清楚,那麼過失在於將軍。

他又重申操練的號令數次,並再次讓宮女們行進。

孫子命人擊鼓發出轉彎的信號,這些女子還是無法遵從軍令,而且又嘻嘻哈哈的笑了起來。最後,嘗試數次之後,孫子說將軍的申令已經說得很清楚,若士兵無法遵令,那就是隊長的過錯。

他命人將帶隊的妃子砍頭,這兩人都是吳王的寵姬,所以吳王出言抗議。

孫子不為所動:他已經承諾要訓練這支部隊,故而君命有所不受,無法饒了這兩人。

兩人被斬,也重新任命新的隊長。

女子們完美的執行操練,無人出聲。

也許存在於不同文化裡的女戰神─阿斯塔蒂(Astarte)、雅典娜(Athena)、迦梨(Kali)16和女武神瓦爾基麗(Valkyrie),或圍繞著戰爭女王帕米拉的贊諾比亞(Zenobia of Palmyra)的傳奇事蹟,是對女性潛能的一種肯定,也是一種將之局限於神賜的抑或是反常的方法。從經常被描繪成駕著雙輪戰車的英國女王布迪卡(Boudicca),到一八五七年在印度反英起義(Indian Mutiny)中領導軍隊對抗英國的詹西女王(Rani of Jhansi ),許多文化都有個別女戰士的故事,有些是傳說,有些基於史實。

有些人以女性的身分戰鬥,但有很多人偽裝成男子,包括美國獨立戰爭裡的黛博拉‧桑普森(Deborah Sampson )和美國內戰裡的麗茲‧康普頓(Lizzie Compton )及法蘭西斯‧胡克(Frances Hook ),她們在身分暴露後仍繼續重新入伍。不過,好比電影《臥虎藏龍》、《神力女超人》及《追殺比爾》裡的女中豪傑,在屬於男性的戰爭宇宙裡,她們被認為是跳脫正常秩序的例外情況。

儘管古希臘人的記述裡說亞馬遜族位於小亞細亞的某個地方,但我們過去向來認為那是傳說。亞馬遜族為求有效拉弓而切掉自己的乳房,並打殘自己生的男孩,以此聞名於世,這種違反自然的女性故事令希臘人既著迷也驚駭。據說亞馬遜族在對抗男性的戰役中成功得勝,直到正確的秩序恢復,她們才終於被打敗。近期的考古學證據顯示,亞馬遜族並非僅僅是古希臘人相信的神話。由於考古學家現在有可能鑑定骨骸的性別,許多過去被認定為男性的戰士,已被重新歸類為女性。來自草原、被希臘人稱為斯基泰人(Scythians )的騎馬戰士遊牧民族中,女性似乎與男性處於平等地位,即便涉及戰鬥也是如此,她們至死身邊都還帶著武器。斯基泰人的土墓裡有說不定高達百分之三十七的骸骨屬於女性戰士。較後期的維京女戰士墳墓也已經被世人發現。

(本文摘自《戰爭》/商周出版)

