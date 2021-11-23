印度中央邦一戶農民家裡，近日誕下一頭詭異雙頭牛，擁有2張嘴巴、4顆眼睛，身體相當健康，能夠正常進食與行走，由於牠的外觀非常奇特，因此引起當地居民圍觀，甚至認為牠是「奇蹟」，還被當地民眾當作「神牛」供奉。

根據英媒《鏡報》報導，中央邦印多爾（Indore）一名農民瓦斯科（Vasko Pestrovski），近日發現家中飼養的母牛即將分娩，因此趕緊到牛舍查看，「當牠分娩時，我們看到這頭特別的小牛，牠擁有2顆頭」，由於牛的外觀特殊，因此吸引附近鄰居蜂擁而至，甚至認為牠是「神聖的奇蹟」。

瓦斯科也請來獸醫幫雙頭牛檢查，得知牠除了外觀異常外，耳朵功能正常，可以透過2張嘴巴同時進食，也能正常行走，雙頭牛還非常喜歡撒嬌，經常依偎在主人懷中。瓦斯科提到「只要牠還活著，我們就會照顧牠，無論多久，都會盡一切努力好好養活牠」。

獸醫麥克唐納（Alaina Macdonald）表示，罕見雙頭動物與母體懷孕初期的同卵雙胚胎結構有關，「但目前仍無法明確得知發生頻率，因為出現這種情況時，通常會導致早期流產，而且胚胎能發育到足月胎兒，順利活下來的機率極低，另外，這也不會造成遺傳，因為雙頭動物幾乎不會活到生育年齡」。

而印度並非首次出現雙頭牛，上個月奧里薩邦還出現3顆眼睛的雙頭牛，另外，在古吉拉特邦（Gujarat）還曾出現擁有人臉的羊，被當地居民認為是祖先轉世，但怪羊出生10分鐘就過世。