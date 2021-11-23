美國一名NASA女工程師透露自己在尋找兼職，讓不少網友都感到十分震驚，還有人忍不住哀號，如果連NASA工程師都要打工，那其他人根本無法變成有錢人，不過也有人出面打破大眾對NASA的幻想，直言在那邊工作算是公職，薪水並不如想像高。

根據《每日郵報》報導，凱莉（Kelly）在美國國家航空暨太空總署（NASA）德州休士頓太空中心擔任工程師，不過近日她在TikTok上傳一段影片，透露自己參加蘋果和蒂芙尼（Tiffany & Co.）的兼職面試，並且獲得了2間公司的工作機會，最後她選擇到蘋果工作，希望能好好享用員工折扣。

影片曝光後瞬間引發熱議，截至目前為止觀看次數已經超過300萬，不少人對於NASA員工還要打工感到非常震驚，紛紛留言：「在NASA上班的薪水不夠生活嗎？」、「如果連在NASA上班的人都需要找第二份工作，我覺得我的未來沒有希望了」、「看起來我永遠當不了有錢人了」、「跟你同期的求職者應該都很崩潰吧」。

對此凱莉解釋，因為自己的家人住在威斯康辛州，所以希望賺更多錢，好讓她能夠更加頻繁地探望家人，凱莉也說自己非常喜歡NASA的工作，薪水非常不錯，但她的房租很高，還有學生貸款、汽車貸款，所以才會想要多賺一點錢。

另外也有網友表示，大家都對在NASA工作有太多的幻想，「但在那裡上班算是公職，薪水並不高」。根據求職引擎ZipRecruiter數據顯示，德州休士頓NASA工程師的年薪平均為87880美金（約新台幣244.2萬），低於全美NASA工程師的平均年薪95114美金（約新台幣264.3萬）。