在真愛面前國籍、年齡都不是問題！巴基斯坦一名28歲男子在網路上認識一名來自波蘭的83歲女子，儘管2人年紀相差很多，在聊天的過程中竟擦出「愛的火花」，原本男子要和18歲的表妹結婚，最後他拒絕了這項安排，在幾天之後將心愛的波蘭女子娶回家。

根據《巴基斯坦日報》和《DESIblitz》報導，28歲的巴基斯坦男子哈非茲（Hafiz Muhammad Nadeem）是一名汽車維修工，6年前在社交平台上，認識了來自波蘭的83歲女子布洛瑪（Broma），雙方雖然都不會說英文、語言不通，但還是透過翻譯軟體持續交流，甚至擦出愛火，這段期間2人從未見過面，不過異地戀仍維持得很好。

近日布洛瑪勇敢追愛，飛到巴基斯坦旁遮普省找哈非茲，終於見面的2人也決定要結婚，從婚禮現場的照片可以看到，布洛瑪身穿紅色的傳統婚紗，站在哈非茲身邊，臉上洋溢著幸福的笑容，婚後她也皈依伊斯蘭教，並改名為法蒂瑪 （Fatima）。

令人驚訝的是，哈非茲原本應該在婚禮5天前迎娶18歲的表妹，但他為了布洛瑪而拒絕，全家人對於這個決定都相當支持，不過仍有一些質疑的聲音，懷疑哈非茲是為了簽證而結婚，對此他澄清：「不會有這樣的事情，因為我有自己的事業」，並強調自己真的非常愛布洛瑪，「我喜歡她的一切，就算她的年紀更大也沒關係，我愛她」。