日本「啃老族」現象嚴重，不少年輕人遇挫折、不適應環境等原因，造成他們終日待在家，不肯出去工作或社交，只能靠父母照顧。日本財務規劃師近日分享一起案例，一名高學歷男子輟學後，在家啃老20年，父母擔心他們過世後，孩子將無法繼續活下去，因此向規畫師諮詢，而他們若想讓孩子度過晚年，就必須努力活到90歲。

根據日媒報導，東京一對70幾歲的老夫妻育有2名兒子，分別是42歲長子與37歲次子，目前次子已成家立業，但長子卻長年沒工作，與父母同住，平時喜歡買書待在家看，讓兩老非常擔心，因此向財務規劃師村井英一諮詢，透露長子從小成績優異，之後進入知名私立大學讀書，前途似錦。

豈料過了半年，長子卻認為學校教的與自己想學的不同，最終選擇輟學，再者，他找不到工作的意義，因此選擇繼續在家讀自己喜歡的書，而非進入職場，兩老一開始都希望他起碼把大學讀完，或開始找工作，期間還提供就職訊息和活動，但長子都聽不進去，沒想到如今過了20年，他依舊沒工作，而兩老也都退休了。

兩老表示，他們每年約有400萬日元的養老金（約新台幣96萬），因此暫時沒有生活問題，他們除了擁有獨棟住宅外，金融資產約5000萬日元（約新台幣1207萬）。村井英一提到，這個長子的運氣很不錯，出生在經濟條件佳的家庭，假若兩老在85至90歲區間過世，長男未來依舊沒工作，他繼承現在居住的房子，金融資產與兄弟姊妹進行平均分配，他在70歲時就會花光積蓄。

村井英一提到，最保險的方式，就是父母要再活得更久，減少10%的生活花費，且沒有長期護理開銷，情況就能大大改善，積蓄能夠讓長男用到90歲，老母親也提到，由於長子愛看書，花費也不低，因此他們幾乎不出國旅遊，就是希望能多存錢，另外，父母的儲蓄只有等到他們去世後，兒女才能繼承、使用，因此他們若活得越久，長子晚年的財務狀況就越好，最佳狀況就是兩老要活到90歲以上，才夠保障長子的生活。