古代皇室享受著榮華富貴的生活，受盡世人仰慕的眼光，有不少人都渴望能夠迎娶公主，不必再為下半輩子的生活而憂愁，然而唐朝卻出現一個奇怪的現象，名門士族對於「國婚」不感興趣，導致公主很難嫁出去，其背後的原因主要有4點。

根據《鳳凰新聞》報導，唐朝士人對於國婚反應冷淡的原因主要有4點，第一就是唐朝公主的「公主病」，她們大多不遵守禮法，兇悍跋扈的形象讓士人階層看了就害怕，宣宗之女萬壽公主下嫁起居郎鄭顥，大中二年（西元848年）鄭顥的弟弟身染重病，宣宗派使者前去探望，沒想到得知公主在慈恩寺觀戲，讓他氣得大罵：「我還怪士大夫家不願與我家聯姻，原來都是有原因的！」。

此外有不少公主的私生活不檢點，據史籍記載，太宗之女高陽公主公然與多名僧人、道士私通，高宗之女太平公主則向武則天獻上自己的男寵；這些行為不但會讓駙馬蒙羞，還會為整個夫家帶來恥辱，因此避而遠之才是上上策。

第二則是門第之爭，在隋唐時期人人都以能與山東士族聯姻為榮，雖然山東士族發展至唐初，在經濟和政治上已經沒有當初的實力，但還是具有一定的社會地位和影響力，因此凡是科舉出身的士人，都希望可以和山東的崔氏、盧氏、李氏等名門大姓聯姻，藉此抬高身價，再加上唐代後期皇權衰弱，士人對於國婚的態度就更加冷淡。

第三個原因為政局混亂，唐初政局穩定、皇權穩固，公主為數不多、身分尊貴，再難相處也還是能選定夫婿、按時出嫁，但到了憲宗之後，皇權旁落、宦官把持朝政，導致宮廷政變頻繁，皇帝在位期間較短，他們都已經自身難保，哪還有時間管公主的終身大事。

最後則是認為國婚是一場「不划算的買賣」，由於科舉制度到了唐朝已經發展得相當完善，進士及第帶來的回報也越來越好，他們享受日益增多的特權，逐漸形成特殊的階層「衣冠戶」，不但能免一門差徭，還可以輸稅全輕，因此並不希罕皇親國戚的特權；此外成為駙馬肯定會受到更多的關注，以及皇室的挾持等諸多約束，讓自己失去原本的自由，怎麼想都不划算。