古代不只有渣男，當然也有渣女，當時女性雖被三從四德約束，但有些地位較高的女子，因享有權利與自由，容易出現不忠的狀況。陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲就盤點歷史上著名渣女，有的已婚女性外遇後，還慫恿情夫殺自己的丈夫，有的是公主私生活淫亂，甚至不滿丈夫只能有1人，還養了好幾個情夫。

于賡哲教授提到，《韓非子》裡記載一名燕人李季，他的妻子水性楊花，每次趁丈夫外出時，她就會在外偷搭訕小鮮肉，有次與一名官員在家偷情，豈料李季突然回來，官員只能趕緊躲在房間，眼見偷吃一事恐將曝光，這時夫人的女僕就想出了一個辦法，要求官員脫光衣服，光明正大的走出去，這時李季發現後，被對方的舉動嚇壞，但家中成員全裝作沒看到，李季以為自己撞鬼了，夫人與女僕還騙丈夫洗動物糞便驅鬼。

此外，在《太平廣記》裡的《馮燕傳》記載唐代一件奇事，唐朝著名宰相賈耽在地方當官時，底下的軍人「馮燕」雖是豪傑，但也是一名好色之徒，偷吃另一名軍官的妻子，兩人在家親熱時，軍官正巧醉醺醺的回到家，馮燕趕緊躲到門後，因此軍官也未發現異狀，隨後躺在床上呼呼大睡，馮燕準備離開時，發現他落下的頭巾正好被軍官壓住，因此示意軍官妻子幫他把頭巾拿回來。

豈料女子卻會錯意，以為馮燕要的是頭巾旁他丈夫的佩刀，因此將刀抽出遞給馮燕，也默許對方殺她丈夫，當下馮燕非常錯愕，認為該女子過於歹毒，竟將對方殺了，軍官清醒後才知妻子被殺害，還因此被誤認為殺人兇手，被判處死刑，直到馮燕自首，賈耽得知後便幫忙說話，當時受春秋決獄思想影響，因此認為馮燕是為了正義而殺人，除掉一名違反婦道的女人而受到寬恕。

還有一名南朝劉宋時期的「山陰公主」劉楚玉，她是廢帝劉子業的姊姊，她嫁給何姓駙馬後，不滿自己丈夫只有1人，因此還在家養了30幾名情夫，當時被指過於淫亂，但山陰公主卻說「妾與陛下男女雖異，俱托體先帝，陛下六宮百數，而妾唯一駙馬，事不均平乃如此」，表示皇帝能擁有萬人後宮，自己養情夫也沒有不對，之後為了追求美男子褚淵，甚至自己跑到對方的房間，沒想到被拒絕後，她竟還氣得大罵「你怎麼不像個男人」。

再來就是唐太宗最愛的女兒「高陽公主」，她被父親許配給著名宰相房玄齡的兒子房遺愛，豈料她卻喜歡惹事生非，還慫恿丈夫與他的哥哥爭爵位與家產，鬧得家庭關係不佳，讓唐太宗非常不開心，甚至訓斥高陽公主，之後她又與一名僧人辯機外遇，唐太宗得知後大怒，便下令腰斬辯機，之後也不再讓高陽公主入宮。