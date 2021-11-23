2021年已經進入尾聲，一年一次的聖誕節也即將來臨，許多商家紛紛推出相關商品拚買氣，英國一名女街友就爆料，聖誕節其實也讓他們「大賺一筆」，每個小時就可以進帳80英鎊左右（約新台幣2988元），數字高到連他們都很驚訝，更大方透露最佳的賺錢地點就是「聖誕市集」。

根據《每日星報》報導，這名女街友年僅31歲，育有2名孩子，已經流浪約3年的時間，目前住在一輛敞篷車內，她透露在聖誕節期間，大家的捐款意願會提升，在這段期間她只要坐在街上就可以大賺一筆，平均每小時能夠進帳80英鎊，「我記得我只是坐在聖誕市集上就賺了很多錢」。

他指出聖誕節會讓人變得友善，想要幫助其他人，並向他們伸出援手，這些人會因為憐憫他們的遭遇而給予食物，甚至是金錢。不過女街友也坦言，自己因為這筆鉅額的收入，又重新染上毒癮。

坐在她身旁的49歲女街友也有相同的感受，表示聖誕節時期，街上的人們真的都非常慷慨，「他們知道你無家可歸，就會給你一些東西，還會幫助你，他們真的很善良」，但並不是每個人都這麼友善，街友們仍會遇到一些喜怒無常的人，「他們一直盯著你看，就像你是個骯髒的人一樣」。

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