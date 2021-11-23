狗真的很有靈性！新竹一名網友10月中開始徒步環島，期間遇到一條黑狗，儘管牠脖子上戴有項圈，但卻未看到牠的主人，神奇的是，這隻黑狗一路跟了他快1週，就連晚上過夜時，黑狗還會在他的民宿外等候，讓人看了非常感動，引發討論。

一名網友在《爆料公社》提到，他今年10月中開始徒步環島，從新竹南下已40天左右，當他走在花蓮新城的台9線時，突然出現一隻戴有項圈的黑狗，一開始先是走在他前面，當時原PO並沒有多注意，豈料黑狗時不時就回頭看他，好像把他當成主人，還會停下來等他，之後就乖巧的走在他的身後。

黑狗跟了他快1個禮拜，一起徒步走到羅東，當原PO入住民宿時，黑狗就會聽話的在屋外等候，「我很感謝牠在我的旅途中出現，讓我一路上都不無聊，或許有了革命情感，但回歸現實面，總要負責任」。之後在花蓮及尋貓狗相關社團PO文表示，這隻黑狗約2到3歲，身上沒發現晶片，牠非常親人也很乖，希望可以幫牠找到主人。

原PO表示，自己並不是不想養黑狗，「我比誰都想要收編」、「不然這種緣份實在千載難逢」，但因為家中有長輩，而且還有一隻貓，礙於目前狀況，導致他無法再多收養一隻寵物。不少網友感動的表示，「狗來富！相信我，牠就是你的狗！這種緣份真的很難得」、「我的也是自來狗，這個很稀有，沒有緣分的狗狗，縱使你跟牠再要好，牠都不會跟你走這麼久的」。

原PO最後也表示，目前黑狗會先跟牠走回新竹，後續再考慮送養問題，「你要說是我的狗，我也不否認，因為牠只跟我走。所以如果在路上有看到我們，麻煩不要趕走牠，真的不好意思，我也不會把牠送到相關機構，只求有心人把牠收養」。