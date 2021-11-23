大陸近日迎來新一波的寒流，而黑龍江省北部塔河縣更創下入冬最低溫，達到零下23度。日前當地民眾到戶外實測，將一碗剛泡好的泡麵放置屋外，豈料不到5分鐘的時間，泡麵就被凍成「冰棒」。

根據陸媒報導，黑龍江省塔河縣塔河鎮近日迎來入冬最低氣溫，樹木與地面全被雪覆蓋，大地呈現白茫茫一片，當地一名民眾王飛雲突發奇想，便將泡麵拿到屋外沖泡，只見影片中，泡麵剛泡好後，麵條被夾起時似乎就定型了，形成直立的狀態。

豈料過了5分鐘，泡麵更直接凍成「冰棒」，王飛雲嘗試咬了一口，還能聽到泡麵發出清脆聲響，她還開玩笑的說「好吃」。不少網友看傻眼，表示「這麼冷的地方要怎麼生活，我光是看影片，就覺得冷」、「打死都不敢去東北玩，冷到受不了」、「在東北買礦泉水，老闆問你要常溫的還是冷藏的，答應我要買冷藏的，常溫的不化開你根本喝不到嘴裡」。

此外，黑龍江省中部、東部因風雪來襲，目前積雪約20至30公分，還有網友在微博PO出現場照，只見建築物與停在路邊的汽車全被白雪覆蓋。另外，一名范姓網友表示，他家住在2樓，窗前剛好有一個平台，豈料近日開窗時，發現窗已被大雪堵住，而他也不打算剷雪，索性在積雪上挖洞，並把啤酒和雪糕放進去，改造成一個「天然冰箱」，讓不少人直呼很有趣。