回到恐龍時代的臺灣，會看見什麼？

美國好萊塢經典電影《侏儸紀公園》帶來恐龍復活的視覺震撼，歷久不衰。恐龍紀元的影像再現，一方面讓人驚嘆於千萬年歷史的浩瀚與多變，另一方面也怵感於人類自稱地球主宰卻始終渺小。

人類能偉大，正在於會用腦、能反思。例如，恐龍為什麼滅絕？就是世人常問的問題。

臺灣過去有恐龍生存過嗎？這就是許多人都曾經感到好奇的問題。

中國大陸在戈壁沙漠發現許多恐龍化石，包括脖子最長的馬門溪龍，因為地層豐富、化石完整，有助於世人研究恐龍的演變。至於鄰近的日本，不但也出土了恐龍化石，而且還真的有小學生和國中生發現了恐龍化石，漫畫《哆啦A夢》的相關情節還真不是憑空想像。日本持續挖掘出許多恐龍化石，先前發現以及最近才確認了兩種新的恐龍化石，分別命名為「神威龍」、「伊奘諾的日本龍」。

化石，是證明恐龍等古生物存在的最好證據，可惜的是，臺灣從開始有考古研究到現在，一直沒找到恐龍化石，直到西元2021年終於有了重大突破。儘管這個科學上的突破，可能跟很多人的預期非常不一樣。

恐龍可以分成陸地跑的、天上飛的。最新的古生物學術名詞是區分為「非鳥類恐龍」與「鳥類恐龍」。有人可能會問：恐龍沒有水中游的嗎？還真的沒有。滄龍等「龍」經常被認為是「水中恐龍」，但其實是和恐龍這種「主龍類」完全不同類別的「鱗龍類」。

恐龍可能在兩億年前的三疊紀就已出現，在侏羅紀時稱霸地球長達一億多年，然後大約在6600萬年前的白堊紀上演恐龍大滅絕。

一般民眾知道非鳥類恐龍早就已經滅絕，例如暴龍等凶猛巨獸。科學家推估，非鳥類恐龍應該完全滅絕了，這個時間點從地質年代來看，是中生代正要結束、新生代才剛開始的交界。不過一般人可能不知道，鳥類恐龍的演化還一直持續到今天。

當代的西方科學家普遍相信鳥類的祖先就是恐龍。依此而論，我們平常看到的大小鳥類都是恐龍的後代。全世界目前已知有8600多種鳥類，臺灣則有超過600多種鳥類。既然鳥類是恐龍的後代，連生活中常見的小麻雀也是恐龍後代，當然可以推論在臺灣不難找到鳥類恐龍一路演化的後代以及化石，只是型態到底是比較像恐龍還是像鳥，程度有差而已。

陸地的非鳥類恐龍已經滅絕，鳥類恐龍則是鳥的祖先。至於前述的滄龍等鱗龍，則是蜥蜴與蛇的祖先，不是恐龍一族。科學家估計在一億多年的歷史中，存在過大約一千種不同恐龍，有大有小，但是沒有水生恐龍。

臺灣從日治時期就開始尋找化石，最知名的是台北帝國大學（現在臺灣大學的前身）的地質學教授早坂一郎，他在臺灣找到很多古生物的化石，但是從當時到現在，儘管考古學家們前仆後繼，卻始終沒有在臺灣找到恐龍化石，即使是鳥類的古生物化石也一直沒有找到。直到西元2021年。

西元2021年，臺灣大學生命科學系的助理教授蔡政修在國際期刊發表了論文，證實了化石捐贈者侯立仁20多年前在臺南找到的一小塊古生物化石，就是地質時代更新世時期鳥類古生物所遺留的「跗跖骨」（小腿骨）化石，估計原本生存在距今80萬年前到40萬年前之間。

這塊古生物跗跖骨化石的長度約2公分、寬度約1公分，其實不算大，推估原本的大小應該只略大於現在的鳥類，以尺寸來看，比起想像中的鳥類恐龍真是遠遠不如。當然，在考古的學術發現上還是具有非常重大的意義。

鳥類果真是從鳥類恐龍演變而來嗎？在多大程度上，鳥類的古生物化石可以看成鳥類恐龍化石？從鳥類恐龍變成鳥類，其間到底怎麼劃分，那是古生物科學家的研究課題。事實上，要怎麼定義恐龍，科學界一直都有辯論，也經常推翻先前的定義。

可以確定的是，根據地層研究，臺灣應該不會有暴龍這類生活在地上的非鳥類恐龍，也不會有他們的化石。這是因為臺灣島浮出海面的時間，根據推估大約是在650萬年前，但是科學家認為非鳥類恐龍早在6600萬年前就完全滅絕。臺灣登上舞臺的時間遠比陸地恐龍滅絕的時間晚，所以非鳥類恐龍的化石不可能在臺灣出土，除非是鄰近大陸地區的恐龍化石被沖刷而漂流到臺灣，但是這個可能性不會太高，因為即使是大陸沿海的福建與廣東等省份，至今也沒有發現非鳥類恐龍的化石。如果臺灣有「哆啦A夢」的「任意門」，可別穿越到恐龍時代，因為一開門就會掉到海裡──6600萬年前臺灣還沒浮出來。

南臺灣有化石重鎮，相較於此，北臺灣目前已知的古生物化石出土地點不少，包括新北市的林口、汐止、八里、新店、樹林及三峽；還有基隆市山區，以及桃園市的大溪、復興以及龜山。

最值得一提的是新北市林口區的海邊，不只有古生物的化石，還發現了史前人類的文物。人類歷史久遠雖然比不上古生物，但是更有意義。「下罟坑遺址」的石器、陶片等文物，疑似是舊石器時代的遺物，距今超過7000年，僅次於臺東的長濱文化遺址。目前臺灣考古發現的人類文物，多數都屬於新石器時代。

其他比較為人所知的化石地點包括基隆市的八堵山，主要為海膽化石；新北市汐止山區也是以海相化石為主；桃園市大溪的大漢溪河畔，主要以螃蟹的古生物化石為主。

再呈現一下簡單的歷史排序：非鳥類恐龍在6600萬年前滅絕、臺灣在650萬年前浮出海面、臺灣目前找到的古生物化石年代大約是100萬年前到數萬年前，至於臺灣找到的文物化石，大概是五萬年前至一萬年前，人類化石目前找到最早的是5000年前。

唐朝詩人李紳寫了一首著名的〈憫農詩〉悲憐農民之苦，詩句有云：「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」想起鳥類恐龍的演變，不由得感嘆起昔日地球霸主歷經演化後的下場：「方知盤中雞，祖先皆霸主。」

(本文摘自《穿越臺灣趣歷史》/時報出版)

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臺灣發生的歷史，就充滿了可以拍出好戲的真實傳奇。

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．回到恐龍時代的臺灣，會看見什麼？

儘管考古學家們前仆後繼，卻始終沒有在臺灣找到恐龍化石，即使是鳥類的古生物化石也一直沒有找到。直到西元2021年有了大突破！

．有比土鳳梨更土的鳳梨？

臺灣的鳳梨品種有過三代，我們俗稱的土鳳梨，並非是臺灣原生品種，其實是第二代的開英種；至於更土的鳳梨，是第一代的在來種，俗稱本島鳳梨，據稱是先民從福建引進。味道香、果蒂深，已經快瀕臨絕跡，在彰化種植鳳梨並販售鳳梨酥的旺梨小鎮目前還保有十株，非常難得。

．考古改寫了臺灣土狗史

臺灣沒有任何原生的犬科動物，包括了狼、豺、狐狸。所以儘管臺灣自古以來多山、多森林，卻不一定有原生的狗與狼。隨著南科考古遺址的發現而有了重大的全新突破。西元2000年在臺南科學園區的「南關里遺址」，挖出了俗稱為「臺灣第一狗」的狗骨頭化石，這是臺灣最早的「狗墓葬」，骨頭完整，呈現睡姿的狀態，距今大約4500年。

．基隆差點變成臺北府城

西元1854年，福建小刀會數千人在對岸被擊敗，跨海流竄而來，從海上攻佔基隆。當時讓清朝在臺的官員苦於難以救援，後來靠著官方動員民間一起合作，才擊退了佔據基隆的小刀會。基隆是本來規畫的建城之地，當時福建巡撫丁日昌就認爲基隆戰略位置重要，應該建造臺北府城於基隆，但是海防大臣沈葆楨偏愛在臺北建城。當時有官員跟地方勢力勾結炒地皮，所以改成在臺北建城，而且挑選的艋舺土地還是當時低窪容易淹水之處，根本不適合建城。正因地理位置不理想，所以土地便宜，適合炒地皮，這是古今不變的炒地皮招數之一。

．追尋殘存的總督府「台字章」

興建於日治時期的「小粗坑發電廠」，位於新北市新店區的小粗坑。在巴洛克風格的建築物上，至今還保存有日治時期的總督府徽章「台字章」，也稱為台字紋或台字徽。值得一提的是，「台」這個字其實不是「臺」字的簡體字，依照漢朝許慎所撰寫的《說文解字》，臺字的原意是「觀四方而高者」，至於台字的原音同怡，原意則是喜悅。到了唐朝，台字開始跟臺字同音，只是意思仍不一樣。明朝與清朝已經有小說使用台字替代臺字，到了日治時期總督府全面使用台字而不用臺字，一直通用至今。

．消失中的全臺唯一「迷宮村」

臺灣有一個很獨特的迷宮村落，位於桃園市龍潭區的三坑。三坑的大平迷宮村據稱創建於清朝的道光、咸豐年間，大平又叫大坪，是一個傳統的客家聚落。大平迷宮村的形成原因主要應該是為了防止遭受外來的攻擊，所以把村子蓋成狹小迷宮，甚至被認為這是一種類似蜂巢式的布局，不但房舍低矮，就連其間的巷弄也都非常狹窄，連兩人並行前進都有困難，這樣一來，萬一遇到外敵突襲時，敵人就無法大舉入侵，也不便使用傳統的大型兵器攻擊，可以為村民爭取一點反擊或逃難的時間。

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【作者簡介】賴祥蔚

賴祥蔚博士，國立臺灣藝術大學廣播電視學系教授，專長為通訊傳播政策與歷史文學，連續多年獲得學術研究獎勵，著作曾獲選行政院新聞局優良課外讀物、國家圖書館「臺灣出版Top1」，近年投入臺灣歷史寫作，在多項劇本獎與文學獎入圍及得獎，著有歷史小說《台灣血皇帝：血海帝王霧峰林文察》（時報出版）等著作。