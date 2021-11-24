臺灣第一城，可以指清廷用木柵興建的臺南城，也可以指清廷用石塊興建的臺北城。

臺灣最早的石頭城，其實不是官方興建的臺北城，而是由板橋林家所興建的板橋城。在此之前，臺灣當然也有城池，但是早期是種刺竹當城圍，後來陸續改用木材與土泥，官方真正以石塊當材料的第一座城池，是光緒十年、西元1884年完工的臺北城。

但官方的臺北城出現之前，臺灣已經有石頭城，那就是民間的板橋城。

板橋城建於清朝咸豐五年、西元1855年，比臺北城早了29年。堅固的板橋城有東門、南門、西門、北門與小東門五個城門。這座城池讓板橋林家得以在咸豐九年、西元1859年的漳泉大械鬥中，經過慘烈犧牲後還能反守為攻，從板橋打回新莊。可惜，板橋城在日治時期已經遭到拆除，現在已經幾乎看不到這座城的痕跡，只剩下引人遙思的特殊街道名稱，例如西門街、北門街，間接證實了城門曾經存在。至於當年板橋城的真正「護城河」，現在也已看不到溪河樣貌。

板橋城曾經有護城河？板橋曾經有河？這可能令不少人訝異。如果問：板橋的蛋黃區有幾條溪河？市府前面有溪河嗎？相信答得出來的民眾恐怕沒有幾位，如果能說出正確答案，那就可以算是板橋文史達人了。

針對板橋境內有幾條溪河，有人可能會想起赫赫有名的新店溪與大漢溪。但這不是正確答案，尤其新店溪是圍繞新北市板橋區，而不是在境內；至於大漢溪，則只有很短的一小段穿越板橋而劃出了浮洲地區。

臺灣藝術大學的學生們應該都可以說出其中一條，那就是被暱稱為臺藝大「護校河」的湳仔溪或湳仔溝，因為這是流經學校旁邊的溪河，而且學生們每次要從學校前往湳雅夜市，一定都會經過。

至於市府前面有溪河嗎？有人或許會想到「新板萬坪都會公園」，裡面不只有溪河，還有小湖。但這也不是正確答案，因為那只是人造的水道及水池而已。

針對第一個問題，標準的答案是在板橋境內，一共有有四條天然溪河，外加一條人工圳道：原本有大漢溪、湳仔溪、公館溪、港仔溪這四條溪河，大漢溪因為穿越板橋境內非常短，只流經靠近樹林的那一側，後來隨著河道縮減壅塞，慢慢被改稱為湳仔溝、公館溝、港仔溝。湳仔溝因為流經了湳雅夜市與臺灣藝術大學中間，知道的人比較多，其他兩條溪河就慢慢被遺忘了。除此之外，板橋境內還有一條大安圳，勉強也可以算是一條溪河。

回顧過去，先民剛到板橋，就是引用溪河的水來種植水稻，於是沿著溪河發展出聚落，聚落名稱也反映了這段歷史，例如：社後、後埔、湳仔、新埔等。

乾隆十三年、西元1748年，林成祖在板橋開墾建造大安圳，引入大嵙溪（今大漢溪）的水，經過土城到四汴頭，再分流灌溉四汴頭到港仔嘴的田，促成了板橋發展。

當板橋慢慢從農業區轉型為都會區之後，原本的溪河慢慢淪為溝渠，也漸漸失去功能，例如公館溪就變成公館溝。民國69年為了拓寬道路，把公館溝加蓋舖成馬路，加上為了避免市區水災，把上游的水改向導入湳仔溝，從此以後，公館溪慢慢淡出了居民的生活與記憶，變成了排放廢水的下水道。

市府前面的溪河，指的就是原本的公館溪，後來名稱變成公館溝，從現在的亞東醫院，流經林家花園，再流到市府前。這條公館溪，正是咸豐五年興建板橋城時的護城河，是真正的溪河成為護城河，而不是人工挖出來的護城假河。

從公館溪到公館溝，後來又被加蓋而淪為下水道，從此不見天日，當年的美麗溪道，成為如今的公館街。這條街正是因為沿溪而成，所以蜿蜒曲折，被在地人暱稱為「蛇街」。許多板橋的新居民只知道市府前方、跟文化路平行，有一條道路因為非常蜿蜒而被俗稱為「蛇街」，卻不知道這蜿蜒曲線的背後大有歷史，正是曾經灌溉板橋、如今已被遺忘的公館溪。

公館溪失去了上游注入的水，上面的公館街又已高度開發，恐怕再也沒有機會重見天日。板橋的港仔溪消失了，公館溪遮蓋了，只剩湳仔溪在新北市水利局的多年整治之下，先前的髒臭已經去除許多，又有了一線生機。期待湳仔溪能夠繼續恢復往日的樣貌，留住曾經灌溉板橋、滋養先民的美麗溪河。

(本文摘自《穿越臺灣趣歷史》/時報出版)

【內容簡介】許許多多的真實歷史，比戲劇與小說還要傳奇

臺灣發生的歷史，就充滿了可以拍出好戲的真實傳奇。

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儘管考古學家們前仆後繼，卻始終沒有在臺灣找到恐龍化石，即使是鳥類的古生物化石也一直沒有找到。直到西元2021年有了大突破！

．有比土鳳梨更土的鳳梨？

臺灣的鳳梨品種有過三代，我們俗稱的土鳳梨，並非是臺灣原生品種，其實是第二代的開英種；至於更土的鳳梨，是第一代的在來種，俗稱本島鳳梨，據稱是先民從福建引進。味道香、果蒂深，已經快瀕臨絕跡，在彰化種植鳳梨並販售鳳梨酥的旺梨小鎮目前還保有十株，非常難得。

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臺灣沒有任何原生的犬科動物，包括了狼、豺、狐狸。所以儘管臺灣自古以來多山、多森林，卻不一定有原生的狗與狼。隨著南科考古遺址的發現而有了重大的全新突破。西元2000年在臺南科學園區的「南關里遺址」，挖出了俗稱為「臺灣第一狗」的狗骨頭化石，這是臺灣最早的「狗墓葬」，骨頭完整，呈現睡姿的狀態，距今大約4500年。

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西元1854年，福建小刀會數千人在對岸被擊敗，跨海流竄而來，從海上攻佔基隆。當時讓清朝在臺的官員苦於難以救援，後來靠著官方動員民間一起合作，才擊退了佔據基隆的小刀會。基隆是本來規畫的建城之地，當時福建巡撫丁日昌就認爲基隆戰略位置重要，應該建造臺北府城於基隆，但是海防大臣沈葆楨偏愛在臺北建城。當時有官員跟地方勢力勾結炒地皮，所以改成在臺北建城，而且挑選的艋舺土地還是當時低窪容易淹水之處，根本不適合建城。正因地理位置不理想，所以土地便宜，適合炒地皮，這是古今不變的炒地皮招數之一。

．追尋殘存的總督府「台字章」

興建於日治時期的「小粗坑發電廠」，位於新北市新店區的小粗坑。在巴洛克風格的建築物上，至今還保存有日治時期的總督府徽章「台字章」，也稱為台字紋或台字徽。值得一提的是，「台」這個字其實不是「臺」字的簡體字，依照漢朝許慎所撰寫的《說文解字》，臺字的原意是「觀四方而高者」，至於台字的原音同怡，原意則是喜悅。到了唐朝，台字開始跟臺字同音，只是意思仍不一樣。明朝與清朝已經有小說使用台字替代臺字，到了日治時期總督府全面使用台字而不用臺字，一直通用至今。

．消失中的全臺唯一「迷宮村」

臺灣有一個很獨特的迷宮村落，位於桃園市龍潭區的三坑。三坑的大平迷宮村據稱創建於清朝的道光、咸豐年間，大平又叫大坪，是一個傳統的客家聚落。大平迷宮村的形成原因主要應該是為了防止遭受外來的攻擊，所以把村子蓋成狹小迷宮，甚至被認為這是一種類似蜂巢式的布局，不但房舍低矮，就連其間的巷弄也都非常狹窄，連兩人並行前進都有困難，這樣一來，萬一遇到外敵突襲時，敵人就無法大舉入侵，也不便使用傳統的大型兵器攻擊，可以為村民爭取一點反擊或逃難的時間。

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【作者簡介】賴祥蔚

賴祥蔚博士，國立臺灣藝術大學廣播電視學系教授，專長為通訊傳播政策與歷史文學，連續多年獲得學術研究獎勵，著作曾獲選行政院新聞局優良課外讀物、國家圖書館「臺灣出版Top1」，近年投入臺灣歷史寫作，在多項劇本獎與文學獎入圍及得獎，著有歷史小說《台灣血皇帝：血海帝王霧峰林文察》（時報出版）等著作。