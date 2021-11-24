許多小朋友都很不喜歡去上學，甚至會裝病欺騙父母。外國一名女子透露，自己小時候也因為不想上學而裝病，她的父母便急忙帶她到醫院檢查，沿路上女子突然感到口渴，不斷喝水，沒想到最後檢查出來她真的罹患糖尿病，而口渴就是常見症狀之一。

根據《UNILAD》報導，瑪莉（Mary）近日在TikTok上傳一段影片，透露自己8歲的時候，因為不想上學而欺騙爸媽，謊稱自己感冒、喉嚨痛，希望可以請假一天在家休息，她不清楚爸媽當時是否相信自己的謊言，但為了博取他們的信任，瑪莉還是決定乖乖配合、到醫院檢查。

然而瑪莉在搭車前往醫院的途中，突然覺得自己的「病況」變得嚴重，不但喉嚨越來越痛，還感到非常口渴，在抵達醫院前她猛灌了4次水，甚至在就診當下她也覺得越來越不舒服。隨後醫生替瑪莉量體重，並做個簡單的測試，發現她的體重嚴重不足，血糖甚至處於危險邊緣，沒想到最後竟診斷出罹患糖尿病。

瑪莉在確診糖尿病後，向學校請假好幾個禮拜以進行治療，所幸目前已經沒有大礙，瑪莉也相當慶幸當初有裝病才救了自己一命。影片曝光後很快就引發討論，截至目前為止觀看人數已經超過500萬，一些同樣患有糖尿病的網友紛紛留言表示，「感到極度口渴」確實是許多糖尿病的年輕患者常見的症狀之一。