不少人喜歡滑Google街景，尋找意外被街景車拍下的奇景。日前一名網友使用Google街景時，在一處山上看到形似外星人的細長影子，讓他感到非常好奇，將影片上傳至TikTok，吸引2百萬人觀看，有些人稱是外星人，但也有人認為是Google街景攝影師。

根據《每日星報》報導，TikTok用戶「hidden.on.google.earth」經常分享在Google街景找到的詭異畫面，擁有5百萬粉絲追蹤，日前他在一處山區裡，發現一個詭異身影，他的身形非常長，頭部呈現圓形，手臂擺成歪曲的形狀，看起來不像正常人。

「hidden.on.google.earth」將影片分享至TikTok，在網路上引發討論，不少人表示「電影《星際大戰》裡的絕地戰士」、「他的脖子也太細長了吧！該不會真的是外星人」、「應該是Google攝影師，但它看起來好像法老或外星人」、「找到外星人存在的證據？」。

谷歌地圖背包客（Google Trekker）(示意圖/達志影像)

不過多數人則認為，這是「谷歌地圖背包客」（Google Trekker），由於Google地圖都是使用街景車拍攝，但有些地方車子無法抵達，因此就會派出Google攝影師揹著攝影機，拍攝更細微的街景或風景，讓地圖能夠更加精確，而攝影機正好就是一顆球體，與用戶拍到的影子非常相像。