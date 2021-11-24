大陸北京電影學院一名22歲女學生畢業後，她並不是選擇往演藝圈發展，而是考進公家單位工作，豈料入職2個月後，她為了打破外界對女性的刻板印象，決定跳脫舒適圈並投身軍旅，而她的軍中訓練照曝光後，讓不少人非常佩服。

綜合陸媒報導，22歲的商琳畢業於北京電影學院，她不僅外型亮眼，在校成績也相當優異，曾獲北京市優秀畢業生、校級優秀畢業生及全面發展獎學金一等獎等榮譽，而畢業後她並未進入演藝圈，而是考取了北京市公務員資格，以為就此開啟「鐵飯碗」人生，豈料入職2個月後，商琳竟選擇投身軍旅。

商琳表示，她其實從小就有從軍夢，「女性不應被定義，要大膽地走出舒適區」，但由於她是易瘦體質，幾乎很難吃胖，體重太輕、體脂率不夠，也成為入伍的阻礙，因此她想方設法增重，並搭配跑步健身，成功增胖10公斤，今年正式加入火箭軍某訓練團新兵，成為一名「東風快遞員」，也是北京市近年唯一一名公務員參軍的案例。

商琳擁有170公分高挑身材、皮膚白皙，身材非常纖瘦，而近日她的從軍照曝光後，與先前的模樣差很多，由於經常在太陽底下受訓，皮膚也變得黝黑，眼神看起來很堅毅，已不再是大學時嬌弱的模樣。不少網友佩服的表示「作為一個男生，我也覺得佩服」、「巾幗不讓須眉」、「軍花級別」、「這才是真正的女力，展示自己的獨立性，佩服獨立自強的女性」。