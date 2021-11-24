大部分的人都知道，不可以將難以分解的物品丟進馬桶沖掉，否則就會造成排水管堵塞，然而還是有不少人會這樣做。英國水務公司近日公開2個區域「被沖進馬桶裡最詭異的5大物品」，其中包含假牙、金魚和20英鎊（約新台幣742元）等，引發網友熱議。

根據《LADbible》報導，英國西南水務公司（South West Water）近日在TikTok上傳影片，分享近幾年德文郡艾希特（Exeter）的居民們，沖進馬桶裡的5大詭異物品，分別是假牙、床單、眼鏡、內衣和鈔票，另外居住在康瓦爾郡朗塞斯通（Launceston）的居民們更加奇特，排行前5的詭異物品竟然是玩具、假牙、金魚、軟材質的球和20英鎊鈔票。

影片曝光後不少網友都覺得十分搞笑，紛紛留言：「到底要怎麼用馬桶把床單沖下去？要沖幾次才行？」、「是誰居然有錢到可以把鈔票丟進馬桶裡沖掉？」、「假牙是不是老人上廁所的時候不小心弄掉的啊？」、「我家之前的金魚死掉時，我有把它用馬桶沖掉…」、「你們撿到鈔票的話可以拿走嗎？」、「如果可以的話，能分我一點20英鎊的鈔票嗎？」、「謝謝，我找眼鏡找好久了」。

此外西南水務公司還透露，他們也在下水道中發現許多襪子，至於撈過最貴的物品，則是一副雷朋牌（Ray Ban）太陽眼鏡。

在西南水務公司的官網上介紹，馬桶排水管是處理人類排泄物、衛生紙和水的簡單管道，因此在把任何物品丟進馬桶前一定要三思，馬桶只能夠處理人體產物（不包含頭髮和指甲屑）和可沖式衛生紙，而濕式衛生紙和濕紙巾則會堵塞排水管，是不能沖進馬桶的，女性的衛生用品也一樣不行。