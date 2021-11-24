「閉門羹」指的是拒絕客人來訪，但也讓不少人好奇，「閉門」和「羮」到底有什麼關係？其實古代「閉門羹」確實是一道菜，而且是由唐代一名名妓發明的，沉魚落雁的她吸引不少名流登門拜訪，想一睹她的風采，而她並非每種客人都接，便創了一碗閉門羹。

唐代馮贄所著的《雲仙雜記 迷香洞》曾寫「史鳳，宣城妓也。待客以等差……下列不相見，以閉門羹待之」，指唐代宣州城有一位青樓名妓叫「史鳳」，她不僅容貌極美且能歌善舞，吸引城中名流與富二代的注意，許多人都希望登門拜訪她，甚至有不少人擠在青樓外，為了一睹史鳳的芳容。

而史鳳也非常有個性，客人想點名她不只要砸重金，還必須有才華，她以品貌才學分成三六九等來區分顧客，遇到品貌兼優的上等客人，史鳳就會親自下樓接客，不過若是紈褲子弟、不學無術之輩，她則會拒絕接見，不少富二代被拒絕後心生不滿，因此開始造謠想破壞史鳳的形象，不過史鳳也不是省油的燈，於是想到一計妙招。

若是被史鳳拒絕接見，她就會給對方一碗羹湯，讓這些客人有台階下，不至於讓他們難堪，還可以品嘗史鳳的手藝，因此之後上門求見的顧客，只要一看到羹湯擺上桌，就知道史鳳的意思，便會識趣地離開，就算心有不滿，但也無話可說。

而史鳳的「閉門羹」究竟放了哪些食材？有一說是豆腐和鴨腸，另一說則是一種用肉或菜熬成帶湯汁的食物，由於這些食材價格低廉，也顯示史鳳對於客人的輕視，沒想到此事流傳至今，「閉門羹」演變成拒絕客人，或是自嘲被拒絕的意思。