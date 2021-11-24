美國一對夫妻結婚後接連生下10名孩子，他們每個人都相當優秀，並且全部都在13歲以前跳級升上大學，已經畢業的孩子也各自擁有令人稱羨的職業，讓外界十分驚嘆，稱呼他們為「天才家庭」，不過孩子們的母親堅稱他們不是天才，這一切都要歸功於「在家教育」。

根據《每日郵報》報導，蒙娜麗莎（Monalisa Harding）和基普（Kip）從高中讀書時就在交往，並在步入社會後結婚，先後生下10名孩子，家裡的每一個孩子都在13歲前考上大學，其中8名都已經在16歲左右的年紀大學畢業，大女兒17歲就取得蒙哥馬利奧本大學（Auburn University）數學學士學位，另外家中年僅11歲的老么也在去年通過大學入學考試。

而這些孩子們不但學習成績優異，就連事業上的表現也有一番成就，排行第六的兒子就在去年考取律師資格，以19歲的年紀成為阿拉巴馬州最年輕的律師，其他已經出社會的兄弟姊妹也分別從事一些令人稱羨的職業，像是醫生、建築師、火箭設計師等。

儘管每個孩子都這麼出色，身為母親的蒙娜麗莎仍十分謙虛，堅稱自己的孩子們不是天才，並將一切歸功於「在家教育」，蒙娜麗莎認為，在家教育比到學校上課更有效益，而且任何人都可以做得到，「我們並不是富裕的家庭，所以不得不做出犧牲，這樣我才有時間教他們每個人」，她也透露在家教育最重要的就是要在「不給孩子施加太大的壓力」和「確保他們能充分發揮潛力」之間找到平衡。