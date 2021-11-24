「我的寶貝，是豬！」收到主人這樣的訊息，我第一個閃過的念頭是，豬肉是我的最愛，我要怎麼跟我的食物溝通呀？後來想想，生命皆平等，我怎麼可以有這樣的想法。

「是麝香豬！」主人補上一句，這才讓我放下心中石頭。

做完溝通，跟主人聊開後，我囁囁冒昧的請教，「請問您養了豬豬後，您...還吃豬肉嗎？」畢竟不管是經濟動物，還是做為寵物，牠們只是被對待的方式不同，本質上應該還是一樣的吧。被當寵物時，豬豬「聰明、愛乾淨」的優點全被放大，但以食物為前提飼養在豬圈時，這些優點卻通通被視而不見，反被汙名化為既髒又懶，對豬其實也是很不公平。

「唉呦，我就是不知道啊，我不但自己不忌口，我還餵我的豬豬吃豬排，直到牠過世皈依了，師父才點醒我」，果然主人已經視牠為自己的孩子了，沒有意識到讓牠吃了自己的同類，真是比悲傷還悲傷的故事。

我很慶幸接下這個案子讓我對豬有更多了解，「寵豬舉灶」這句成語，我也是因為有了接觸，才終於有點懂了，當人類把豬當寵物般疼愛著，就會體會到一隻豬的「破壞力」有多強，雖然不是故意的，但牠不像狗狗會透過玩玩具消耗精力，醒著的時候，多半花時間在找吃，不論是抽屜、包包或冰箱，牠都有能力自己打開，在古代，以牠們尋找食物的能耐跟力氣，連灶都可能舉起來。

這隻溝通的豬豬，雖然也把「家裡」的沙發咬得稀巴爛，但主人一點都不在意，畢竟豬是很需要主人陪的，但主人下班後，這隻豬豬就得獨處，說是「家裡」，其實是養在自己公司裡，一百多公斤的體型，一般公寓大樓裡要找到容身之地，還真不太容易。

「都怪我當時沒有幫牠控制體重！」主人說，剛帶回家時只有巴掌大，以為是迷你豬，看著牠的臉實在太可愛，就忘了幫牠節制飲食，沒想到逐漸像吹氣球一樣，變成142公斤，後來豬豬生病，要帶去看醫生就成了大難題，每次都只能請獸醫到府服務，一次出動不只一人，費用都要上萬塊。

我想所有想養麝香豬、迷你豬當寵物的人，心裡都應該要有所準備，迷你豬會變成神豬的體重，未來飼養空間跟就醫都會是大問題。「我一開始沒有做功課，就傻傻的養」主人說。

而這次豬豬因為子宮蓄膿病得不輕，主人終於想到請搬家公司協助，用貨車載牠去桃園看醫生，因為能專門看麝香豬的獸醫也實在不好找，從台北到桃園一路顛簸，豬豬就在回程途中停止了呼吸，成為主人心中最大的痛，「我好不容易讓牠出一次門，竟變成骨灰回來，覺得好對不起牠」。

「你那麼辛苦帶我去看醫生，豬豬謝謝你都來不及」，果然豬是聰明的動物，可以體會主人的用心，「豬豬只是覺得越來越冷，但媽媽在旁邊，我就安心」，原來主人一路上擔心豬在貨車上曬太陽熱著，一直幫牠噴水散熱，不知當時豬豬已經臨終身體發冷，到醫院時醫師除了打強心針，也無能為力。

主人一直糾結在不該帶牠出這趟「要命」的遠門，「媽媽當時如果沒有這樣做，一樣會後悔」，豬豬一句話戳中了媽媽的內心，原來媽媽心中也這樣想，卻偏偏選擇折磨自己，當聽到豬豬這麼懂她，充滿自責的內心才終於找到釋放的出口。