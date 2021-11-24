烏龜通常只有1顆頭，但若發生變異，就可能出現雙頭烏龜。一名遊客日前到土耳其溫泉度假勝地棉花堡，發現一隻被石灰掩埋的雙頭烏龜，牠們下半身相連、有六條腿，趕緊通報國家公園總局，而牠的特殊外型曝光後，也引發討論。

根據《每日郵報》報導，土耳其一名遊客近日在棉花堡（Pamukkale）石灰華溫泉，發現了一隻「連體雙頭暹羅龜」，當時牠被石灰覆蓋，看起來奄奄一息，隨即告知國家公園總局，之後又轉交給棉花堡大學生物系照顧，打算更進一步的研究牠。

負責研究的巴什卡萊（Eyup Başkale）教授表示，這隻連體暹羅烏龜約4周大，雖然擁有2顆頭，但牠們共享同個消化系統，而且只有一個排泄口，陸龜通常可以活到150歲，不過在野外，連體烏龜生存下去機率極低，「我們會盡力讓牠們活下來，希望實驗能成功」，也將利用此機會，更仔細的研究陸龜。

而台灣也曾出現類似案例，新竹市一名徐姓男子買了一隻罕見雙頭澤龜，年齡已30幾歲，獸醫師曾表示，雙頭烏龜出現機率約10萬分之1，而且容易夭折，因此要養大幾乎不容易。而雙頭烏龜擁有2顆大腦，但卻共用同一個身體，難以維持肢體協調，因此在野外生存時若遇到危險，牠們就無法及時做出正確判斷，容易被掠食者捕捉。