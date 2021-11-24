現代許多人的夢想就是擁有一棟屬於自己的房子，然而房價高漲，想要實現這個願望就必須付出極大的努力，但你知道嗎？在古代也不是人人都買得起房子，有些朝代的房價甚至高到連宰相都買不起，不少有名的詩人、政治家在年輕時也曾當過租屋一族。

根據《百度網》報導，目前古代中國發現最早的不動產交易在西周，有人用1300畝的土地換了一百多串貝殼、2塊玉和一件鹿皮披肩，雖然是用以物易物的方法，難以估算土地真正的價值，但從交換的物品來看，當時的土地價格算是便宜的。

到了漢朝房價還算正常，在發達的漢中地區，普通居民的年收入大約落在2500錢，而據《居延漢簡》記載的西漢居民家產清單來看，一般家庭的房子值1萬錢，在大城市也有值7萬錢的房子，因此漢朝普通老百姓想在發達地區買房子確實有些困難，但不至於貴得太離譜。

而唐朝國家政局穩定、經濟發展快速，房價自然也跟著水漲船高，據《舊唐書》記載，唐朝4618名退休官員中，只有1996人有自己的房子住，其他人不是租屋就是居無定所，詩人白居易一生做官，仍舊租房20年，直到50歲才在長安買下第一棟房子，連政府官員這種高收入群體買房都很困難了，普通老百姓更是遙遙無期。

有了唐朝的經濟作為基礎，宋朝是商業最發達的時期，再加上當時人口密度高，房價也來到了最高點，宋代翰林學士王禹偁曾在《李氏園亭記》寫道：「重城之中，雙闕之下，尺地寸土，與金同價」，意旨首都開封一尺地、一寸土的價格勘比黃金，南宋理學家朱熹也提到「百官都無屋住，雖宰執亦是賃屋」，表示百官都買不起房子，就連宰相這樣的大官也要租屋。

北宋文學家蘇轍也是到了晚年才終於有能力在開封買房，據傳總共花了9600貫，但當時普通老百姓的月薪也才3貫到5貫不等，簡直可以說是一輩子都買不起房子。不過這樣恐怖的情況到了明、清兩代就逐漸緩和，房價比起宋朝都便宜許多，老百姓只要努力賺錢、存錢，不下幾年就有能力買下一棟房。