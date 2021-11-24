美國一名男子日前到佛羅里達州海邊釣魚，成功釣到一條小鯊魚，開心的收線時，突然天外飛來不速之客，直接搶走小鯊魚，釣客定睛一看發現，竟是一隻白頭海鵰，牠搶走小鯊魚後並未離開，還囂張的在原地吃起來，讓釣客看了哭笑不得。

根據《WFLA》報導，猶他州一名人妻阿曼達（Amanda Rissman）日前趁假日，與丈夫開車到佛羅里達州的皮尼拉斯郡（Pinellas County）探望家人，期間全家到海邊達尼丁堤道（Dunedin Causeway）欣賞夕陽，由於阿曼達的丈夫剛拿到釣魚證照，因此一到海邊，他就拿出釣具，想展現他的釣魚技術。

當時阿曼達丈夫發現釣具有動靜後，趕緊將線收回來，起初以為釣到一條魚，沒想到拉近後才發現，竟是一條小鯊魚，眾人看了又驚又喜，一旁的親戚準備將小鯊魚從魚鉤上取下時，一隻白頭海鵰竟俯衝而下，直接把小鯊魚搶走，完全不顧其他人，還囂張的當場吃了起來，讓眾人全看傻。

阿曼達提到，這隻白頭海鵰花了20分鐘享用大餐，而他們一家人則在一旁觀看，同時欣賞夕陽。而日本先前也發生類似事情，推特用戶@makooota表示，本月17日他在海邊拍剛買來的漢堡時，一隻老鷹竟直接把漢堡抓走，而他也剛好拍下老鷹腳抓麵包的照片，「在宮島吃飯不只要小心鹿，還要當心鳥類」。