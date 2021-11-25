那天，我的手機忽然傳來一些訊息，由於正在學校處理事情，所以沒有及時讀取。大概經過二分鐘後，我檢視手機訊息，是梓官城隍廟的一位委員傳來的，再仔細看訊息上面的內容：「老師，我哥哥的孫子現在人在高醫住院，醫生說快沒救了！」

天啊，這個訊息真的讓人嚇一大跳，我不知道發生了什麼事，也不知道小孩子是什麼原因住院的，雖然沒看過這個小孩，但印象中他好像還在讀幼兒園，大概四、五歲而已。

事態緊急，我立刻回撥電話給他。電話一通，傳入耳裡的是急促的呼吸，以及速度快又說不清楚的話語，過了幾秒後，委員大大吐了一口氣緩和心情，告訴我：「老師，我現在正準備要去高醫，我哥哥的孫子現在人在高醫，聽我侄子說，他兒子已經快不行了，怎麼辦？老師。」

「是有發生什麼事嗎？」我緊張的問。

「實際情況我也不知道，我侄子打來電話後一直哭著說：『叔叔，我……兒子快……不行了，我不敢打給我媽，我、我……怕我媽會受不了。』

我連忙回問他：『你現在無法講話，你太太呢？我問她。』但是，她也在旁邊嚇到一直哭，一直在發抖，也無法講話了。

聽到侄子嚇成這樣，我安撫說：『你不要怕，不要怕，慢慢說，小孩是發生什麼事？』

我侄子這才繼續說下去，『小孩早上發燒，我們帶他去醫院後，不知道怎麼了，血壓一直升不上去，反而七十、六十這樣一直降下來，降到急診室的醫生全都跑去幫小孩打升壓劑搶救。看到醫護人員全都跑過去時，我就覺得事情不對勁了，小孩的身體愈來愈涼、也愈來愈沒意識……』」

我問委員說：「那你出發了嗎？」

「還沒。」委員說。

由於這位委員住在梓官城隍廟附近，而且事態也非常緊急，我對他說：「好，你現在先不用去醫院，我相信醫護已經在進行專業的醫治，去醫院你也幫不了什麼忙。現在，你只能抓緊黃金時間，請神明助醫護一臂之力來搶救這孩子——現在只能這樣做拚看看了。

所以，你先去城隍廟點香，跟城隍爺稟報小孩的名字、生辰和現在在高醫的狀況，再馬上趕去宗天宮祈求上蒼、南北斗星君及地藏王菩薩（因為城隍廟裡沒有祭祀南北斗星君及地藏王菩薩等神尊，才建議去宗天宮）大發慈悲先護住孩子的命。背後有神明的幫忙，再加上醫護的搶救，這樣雙管齊下，成功率會更高，只能先這樣拚看看了。

你到宗天宮之後，一樣點香稟報小孩的名字、生辰和現在在高醫的狀況，並祈求上蒼玉皇上帝、南斗星君、北斗星君大發慈悲先保住孩子的命，千萬不要讓他走掉，如果這小孩有什麼欠點，等小孩穩定之後，會馬上來請示出什麼欠點，以及要怎麼解決這個欠點。因為事態緊急，點完香五分鐘就可以馬上擲筊。

你先去，我把問法打好之後傳給你，你再照我的問法下去請示玉皇上帝、南斗星君、北斗星君，這樣才不會浪費時間，擲筊完你再趕去醫院。還有，你現在的心情很緊張，所以開車務必要慢慢開，不要急，你們現在都不能再出什麼事了。」

委員侄子的兒子當下正處於生命危急的時刻，除了醫護搶救，現在能做的另一件事，就是趕緊祈求神明無論如何都要護住孩子，如果孩子不幸走了，那麼，再說什麼也都沒用。

接下來，就是要教大家如何在危急時刻祈求神明護住一個人——不管以後會不會遇到這種情況，學起來備而不用，至少勝過遇到臨危狀況卻毫無對策。

◎生命危急祈求神明的六要件

問事人員如果遇到信徒面臨危急時刻要祈求神明時，請先記住六個要件：

1、如果家附近有天公廟，最好到天公廟祈求，大部分的天公廟都會奉祀三官大帝（天官、地官、水官）、南斗星君、北斗星君等天神。上天的力量是一般人無法想像的，一件事要成、要敗，上蒼是「極大的關鍵性」，而南斗星君是掌管人的生、北斗星君是掌管人的死，一個人的生死關鍵，除了上蒼，南斗星君與北斗星君也扮演著很重要的角色。因此，如果時間上允許，面臨生命危急時刻到天公廟祈求是最適合的。

2、祈求上蒼時，不管男女都要稱自己為「蟻民」，不是弟子或信女。

3、如果不是天公廟，廟主殿上面的凌霄寶殿也是可以的。

4、當時間緊迫，到天公廟需要很長時間而擔心來不及，那麼，到家附近的「大廟」也可以。

5、生命危急並不是問欠點的好時機，應該先等生命穩定後再來問─這個觀念很重要，如果生命危急不先護住生命，反而是問欠點，搞不好欠點是什麼都還沒有問出來，人就已經走了！人如果走了，就算問出欠點也沒什麼用了─記住，處理事情的輕重緩急，要因應事件的急迫性而定。

6、不管是對上蒼或神明，危急時祈求後有三個聖筊，並且當事人的生命跡象之後真的穩定下來，千萬不要忘記當時你在祈求上蒼或神明時所說過的話（要回來請示欠點或在多久時間內要回來請示），因為上天或神明把一個人從生命危急時刻搶救回來，背後一定跟「各方」協調過，所以一定要遵守「說到做到」的原則。

(本文摘自《神啊！教我如何扭轉乾坤》/ 柿子文化)

【內容簡介】

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【作者簡介】

問神達人 王崇禮老師

◎ 美國明尼蘇達聖瑪莉大學教育行政博士

◎ 樹德科技大學通識教育學院暨行銷管理系副教授

◎ 屏東萬巒宗天宮創辦人

留美歸國後，白天在大學教書，晚上搖身一變，成為神明助手，幫人問事至今逾二十年。

《新聞挖挖哇》、《命運好好玩》、《小燕之夜》、《來自星星的事》、《54新觀點》、《驚爆新聞線》、《突發琪想》、《聚焦2.0》、《大學生了沒》、中廣「媒事來哈啦」、央廣「談天說地講臺灣」、正聲廣播「理財我最大」等媒體爭相專訪、邀約的問神達人。此外，也常受邀至全國各大廟宇巡迴教學演講，把擲筊、解籤詩、解夢的邏輯知識技巧傳授給更多普羅大眾和神職人員。

處女作《神啊！我要怎麼問你問題？》創下連續25週蟬聯博客來宗教類第1名的紀錄，《解夢經典》出版後亦盤踞博客來暢銷總榜前百大三個月餘！三立臺灣台高收視率的《戲說臺灣》還曾經把王崇禮老師的問神案件改編翻拍成「三夢救夫」，在電視臺播出，造成轟動。