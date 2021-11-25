神明教導我說：「凡事都有一體兩面，籤詩也不例外——也就是說，一支好籤裡，也隱藏有壞的成分；一支壞籤裡，也存在有好的成分。弟子，你要學的就是這種『一體兩面解籤法』，學會了，你的解籤準確度就會很精準，這個竅門就是『順中有逆，逆中有順，順逆之理，變化之道』。」這段閉關夢境，至今我一直都牢記在心。

那麼，「順中有逆，逆中有順」究竟是什麼情況？讓我舉實例來說明，下面兩個案例，都是抽到壬子籤，歷史典故是「劉備三顧茅廬」──

【案例一】籤詩典故「劉備三顧茅廬」指出個性「過度積極」的缺點

曾經有一位先生來問姻緣，他當時未婚，也還沒有對象。

這位先生的工作不錯，其實也不是完全沒機會，很多親戚朋友都有介紹對象給他認識，他自身對交朋友也很積極，但每次與一位新對象往來一段時間後，對方就不太想連絡了，甚至還有對方直接突然斷掉聯繫的情況。為什麼老是出現這種情況，他自己怎麼想都想不透，所以才來請宗天宮媽祖指點迷津。

現在我們先來整理一下：

1／常有人介紹對象給他，但一段時間後就都沒有進一步的連絡和下文了。

2／他自認為很積極。

3／有正當且不錯的工作。

4／我個人覺得他的外貌算不錯。

那麼，為什麼有這麼多機會，最後卻都沒有下文了呢？請各位先把整理好的這四個前提記在心裡，待籤詩抽出來之後，我們再來做「邏輯推論」。

於是，我幫這位先生請示他姻緣方面的事，宗天宮媽祖後來給他了一支籤詩，就是壬子籤，歷史典故是「劉備三顧茅廬」，而且特別指示要「從壞的方面下去解」。

壬子籤 劉備三顧茅廬、蘇小妹答佛印

言語雖多不可從，風雲靜處未行龍，

暗中終得明消息，君爾何須問重重。

看到這支籤詩之後，我心裡面就有底了，也知道這位先生的問題出在哪裡了。

「劉備三顧茅廬」這個歷史典故，大家應該都耳熟能詳了吧？典故背後的意義就是積極、不放棄，影射劉備那種求賢若渴的心態，這是從好的方面下去解，但媽祖指示要從壞的方面解，那就是「太積極」、「太急」，以至於對象感到害怕，結果便卻步了，至於這位先生究竟是哪一方面太急或太積極到會讓女生感到害怕，我就不說了，留一點想像空間給大家吧！

我於是為這位先生解籤：「從這張籤詩來看，你確實在交友這方面很積極，所以你在認識對方之初就會表現得很熱情，交往過程中也想『超前佈署』，而這點會讓對方開始感到有壓力，甚至是害怕、卻步。」

他聽完之後，先是愣了一下，然後點點頭說：「好像是這樣沒錯。」

我馬上回說：「不是好像喔。」

他不好意思地笑了笑，「是這樣沒錯。」

過去，沒有人跟他講過這個缺點，所以他一直不知道自己的這個交友習慣會讓對象有壓力，經過神明一語道破，給了當頭棒喝，他就明白問題在哪了。因此，他一改過去這種超前佈署的交友習慣，果然沒多久就順利結了婚。這就是「一支好籤裡面也隱藏有壞成分」的解法的案例之一。

【案例二】籤詩典故「劉備三顧茅廬」指出個性「不夠積極」的缺點

同樣一支籤詩，同樣是問姻緣，但在下面這個案例就有不一樣的解釋——

有一名女生來問姻緣，她說自己很懶得跟人出去吃飯，每次認識的對象要約她出去吃飯，她都不想出去。

看到問題的關鍵了嗎？她說她很懶。

宗天宮媽祖同樣出了壬子籤，典故是「劉備三顧茅廬」，不過，這次籤詩配對在姻緣兼個性方面。其實很明顯，這張籤詩很好解，擺明就是要提醒當事人——「妳太不積極了！」

於是我跟她說：「妳不是沒機會耶，只是當新對象想要進一步認識妳時，妳不夠積極，似乎沒有想認識對方和被對方認識的動力，這就是妳需要調整的地方。如果不調整這一點，甚至還是一樣消極，那麼，神明能夠幫妳的地方也有限。」

她聽我這樣說之後，點點頭，靦腆地笑著對我說：「好，我盡量努力改一下。」或許，她知道自己年紀有點大了，已經到了不積極不行的時候，在調整自己交友方面消極的缺點之後，沒過多久，她就帶著男朋友來請我幫他們看結婚日子了。

由上面這二個案例來看，都是抽到同一支籤詩，可是神明要指示的答案完全不一樣，我們常說：「原因還在，結果就不會改變。」而這二個案例，正是「原因不在了，結果就改變了」的最好詮釋。

(本文摘自《神啊！教我如何扭轉乾坤》/ 柿子文化)

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【作者簡介】

問神達人 王崇禮老師

◎ 美國明尼蘇達聖瑪莉大學教育行政博士

◎ 樹德科技大學通識教育學院暨行銷管理系副教授

◎ 屏東萬巒宗天宮創辦人

留美歸國後，白天在大學教書，晚上搖身一變，成為神明助手，幫人問事至今逾二十年。

《新聞挖挖哇》、《命運好好玩》、《小燕之夜》、《來自星星的事》、《54新觀點》、《驚爆新聞線》、《突發琪想》、《聚焦2.0》、《大學生了沒》、中廣「媒事來哈啦」、央廣「談天說地講臺灣」、正聲廣播「理財我最大」等媒體爭相專訪、邀約的問神達人。此外，也常受邀至全國各大廟宇巡迴教學演講，把擲筊、解籤詩、解夢的邏輯知識技巧傳授給更多普羅大眾和神職人員。

處女作《神啊！我要怎麼問你問題？》創下連續25週蟬聯博客來宗教類第1名的紀錄，《解夢經典》出版後亦盤踞博客來暢銷總榜前百大三個月餘！三立臺灣台高收視率的《戲說臺灣》還曾經把王崇禮老師的問神案件改編翻拍成「三夢救夫」，在電視臺播出，造成轟動。