現代人追求纖瘦身材，若有人能永遠吃不胖，肯定會讓不少女性羨慕，不過其實吃不胖並非好事，可能罹患罕見疾病。英國格拉斯哥一名18歲少年身材非常瘦，而且臉頰凹陷，看起來瘦到只剩骨頭，不過他並非患有厭食症，而是罹患罕見疾病「MDP綜合症」，全球只有13件案例。

Meet Dylan! 🙌



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根據《紐約郵報》報導，18歲少年倫巴德（Dylan Lombard）剛出生時很正常，直到18個月大他開始消瘦，母親驚覺不對勁，趕緊帶他至醫院檢查，醫師花10年才確定他罹患「MDP綜合症」，全名為「下頷發育不全、耳聾、早年衰老與脂肪營養不良綜合症」（Mandibular hypoplasia-deafness-progeroid syndrome），此為一種防止脂肪儲存於皮下的早衰老疾病。

倫巴德提到，除了他以外，全球還有12個人患有MDP，患病機率僅6億分之1，「當我看到診斷結果後，我只是鬆了一口氣，至少終於知道這到底是什麼了」，但由於患有MDP綜合症，會導致患者下頷過小、耳聾與喙型鼻，因此他的外型與一般人不同，也經常受到旁人的異樣眼光，起初讓他非常難過，「隨著年齡增長，我學會不讓別人影響我，因為我的身邊都是愛我及支持我的親友」。

倫巴德身體沒有脂肪保護，導致他也無法進行須身體接觸的運動，所幸他在11歲時愛上攝影，15歲時母親買給他第一台相機，讓倫巴德能更投入其中，家人也成為他的創作來源。倫巴德提到，「我希望將自己的故事分享出去，讓大眾能更了解這種疾病，這樣也能讓我變得更強大，而且更有自信」。