近日肯亞野生動物保護區內，一隻小長頸鹿才剛出生不久，就遭到母獅盯上，對方追趕牠長達6公里，過程中長頸鹿媽媽一直陪伴在旁邊保護牠，小長頸鹿也很努力想要生存下去，未料最終還是因為體力不支而淹死在河中。

根據《每日郵報》報導，這段影片由野生動物攝影師唐（Don Heyneke）以及魯斯托姆（Rustom Framjee），於馬賽馬拉國家保護區（Masai Mara）所拍攝，一隻出生不到10小時的長頸鹿幼崽和媽媽被一隻母獅追趕，連走路都還不穩的小長頸鹿，被迫沒有休息地不斷行走，一路上長頸鹿媽媽一邊保護孩子一邊和母獅周旋，未料一個不小心竟將小長頸鹿推下斜坡。

已經走了6公里的小長頸鹿徹底失去力氣，掉下斜坡後就癱倒在地上、站不起來，母獅見狀立刻上前咬住牠的頭部、想把牠拖走，長頸鹿媽媽看到孩子遭遇危險，急忙趕到現場阻止，並試著讓小長頸鹿爬上一旁的草地離開，不過牠實在太過虛弱，只能一動不動地躺在原地，傷口處還不斷流出鮮血。

唐透露，長頸鹿媽媽竭盡全力地保護孩子，在此期間多次把母獅趕走，不過小長頸鹿的狀況並不樂觀，當時大家甚至以為牠已經死了，豈料過了一陣子以後，牠居然再度站了起來，並走到河中尋找一個安全的位置，讓自己不會被母獅攻擊，然而不久後，小長頸鹿就因為疲憊而睡著，不幸在河中淹死。

唐指出，長頸鹿出生30分鐘後就能夠走路，幾乎不會跌倒，10小時內就能學會奔跑，但影片中的小長頸鹿非常不幸，才剛出生就被母獅盯上，連一口母乳都沒有喝過，但牠仍努力為了生存而戰，這是前所未見的事情。