不要命了！印度男子日前到海得拉巴一間動物園，趁工作人員不注意時，試圖爬牆闖進獅子的欄舍，而當時正好是獅子的午餐時間，牠一看到有人靠近，馬上就跑過去查看，似乎把男子當成午餐，而動物園員工發現後，趕緊勸阻男子，才沒有釀成悲劇。

根據印媒《Deccan Chronicle》報導，一名在酒店工作的男子庫馬（Sai Kumar），日前跑到尼赫魯動物園（Nehru Zoological Park），趁眾人不注意時，偷爬獅子展區外護城河的石頭牆上，試圖跳進欄舍，而獅子發現後，便走到牆底下等候，虎視眈眈地看著庫馬，似乎把對方當成獵物。

動物飼養員馬赫什（Sandrakari Mahesh）提到，當時正好是午餐時間，他與同事帶著肉到餵食區，「我們突然聽到旅客在尖叫，最初以為是獅子出問題，之後才看到一名男子準備跳進獅子欄舍，我們嚇壞了，回過神後的首要任務就是救下他，獅子已在底下等他，男子很顯然被當成一頓午餐」。

馬赫什也表示，庫馬所在的護城河石頭牆，其實是一個禁區，目前仍不清楚他是如何爬上去的，而庫馬經過勸說後，沒過多久就爬了下來，但為何會做出如此危險的行為，他卻隻字未提，有些人得知此事後，認為他可能是精神失常，庫馬之後被帶回警局，待進一步釐清真相，也將進行精神鑑定。