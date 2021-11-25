菲律賓一名男子日前和家人到民答那峨島一處遊樂園區旅遊，然而他卻把園區內一隻活生生的鱷魚錯認成塑膠模型，還爬進圍欄、闖入水池和鱷魚自拍，下秒他的手臂就慘遭狠咬，讓男子當場痛到尖叫哀號，所幸在一番掙扎過後，他才終於僥倖逃回岸上。

根據《每日郵報》報導，68歲男子奇帕達（Nehemias Chipada）近日到位於卡加延德奧羅（Cagayan de Oro）的艾馬亞景觀（Amaya View）遊樂區旅遊，期間發現圍欄內有一個栩栩如生的「鱷魚模型」，於是興奮地闖進水池中，一手舉著手機、一手插腰，擺好姿勢準備自拍，未料下秒這個「鱷魚模型」竟活了過來，張開大口就往奇帕達的左手臂狠咬。

事實上攻擊奇帕達的是一隻長約3.6公尺的危險巨鱷，他被咬以後立刻發出尖叫哀號，所幸經過一陣拉扯掙扎後，奇帕達僥倖逃出水池，但同時他全身布滿大大小小的傷口，池水也被他的鮮血給染紅；奇帕達上岸後，工作人員急忙用手帕幫忙止血，並將他送醫治療，經檢查後發現他的左手臂和大腿處，共有8個傷口需要縫合。

奇帕達的女兒指責園方應該為此事負起責任，「沒有任何警告標示要我們不要進入圍欄，如果有看到的話，我們絕對不會過去那裡」，不過園方反駁她的說法，表示奇帕達進入的是受到管制的區域，周圍都有設立告示牌和警語，因此否認有疏失，不過園方仍願意承擔奇帕達的治療費用。