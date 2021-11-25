死而復生？奈及利亞埃多州一間教學醫院的學生，日前正在上屍體防腐課程，期間大體老師竟突然睜眼，隨後起身自行離開停屍間，讓現場的解剖學學生全嚇傻，並拿出手機拍攝，而這段詭異影片曝光後，在網路上引發討論。

根據《太陽報》報導，奈及利亞一名女子遭宣判死亡後，被存放在停屍間，而家屬簽署完相關文件後就離開，而女子也成為貝寧大學教學醫院（University of Benin Teaching Hospital）的大體老師。教學醫院事後準備進行解剖實作課程，教授學生防腐相關知識，卻發生大體復活的離奇事件。

當時大體老師已處於全裸狀態，就在要進行防腐程序前，她突然睜開雙眼，隨後起身並走下桌，從停屍間走到戶外草地。這一幕也嚇壞現場所有學生，眾人趕緊逃離現場，還有人拿出手機拍攝，當地警方已對此展開調查。

目前仍無法確認女子身分及當初被宣判死亡的原因，現階段也不清楚當局將採取何種行動，許多人認為，女子當初應該只是昏迷，並沒有死亡，而宣判女子死亡的人，可能未多加檢查，明顯有工作疏失。

類似案例不只一起，先前印度一名男子庫瑪爾（Srikesh Kumar）遭機車撞飛，送醫救治後不久就被宣判死亡，並安置於太平間的冰櫃中，豈料他被送入冰櫃7小時後，家人接獲消息趕來認屍，在簽署解剖屍體調查死因同意書時，發現庫瑪爾還有微弱的呼吸，才發現他根本沒死，趕緊進行搶救，狀況有所好轉，不過至今仍持續昏迷中。