外國一名女子日前到健身房訓練，並拿出手機錄影，記錄自己的健身過程，沒想到結束後檢查影片，卻發現有一名男子在偷拍自己的臀部，讓她又驚嚇又生氣，影片曝光後網友們也都相當憤怒，紛紛留言痛批那名偷拍男子。

根據《每日郵報》報導，外國女網友「marziii10」近日在TikTok分享這段畫面，當時她正在健身房訓練，並將手機放在身後拍攝運動過程，想在健身結束後確認自己的姿勢和狀態是否正確。然而一名身穿短褲的男子從她身後經過，當時女網友還以為擋到對方的路了，趕緊拿手機離開，並和對方道歉。

未料之後在查看影片的時候，竟發現那名短褲男一手假裝將包包放到地下，另一手則拿手機對準她的臀部偷拍，「我當下完全不知道他在偷拍，看完影片只覺得很噁心，還很想吐，他應該慶幸我那時候趕著上班，否則絕對會回頭質問他『這到底是怎麼回事』」。

之後女網友有向健身房經理通報這件事，對方表示會再調閱監視器確認該名男子的身分。而這段影片曝光後引起許多人的怒火，截至目前為止觀看次數已經超過390萬，大家紛紛留言：「太噁了，這就是我去女性專用健身房的原因」、「你可以告知經理這件事，健身房會撤銷他的會員資格」、「尊重女性並不是難事」、「看樣子有些人就是學不會『同意』的意思」。

不過仍有部分網友試圖替那名男子講話，認為他並沒有做錯什麼，甚至有男子坦言，自己曾在未經對方同意的情況下，偷拍健身房的陌生女子，對此女網友回應：「如果你沒有看到問題，代表你就是問題所在」。