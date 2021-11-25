電影《鐵達尼號》裡男主角從背後摟抱女主角的招牌動作，成為影迷心中經典浪漫橋段，甚至吸引不少情侶模仿。日本一名網友先前發現，自家飼養的青蛙竟也「復刻」這個動作，讓不少網友笑翻。

根據日媒「Jタウンネット」報導，日本一名網友@OGA02666631養了好幾隻非洲蛙類「爪蟾」，有趣的是，其中一隻雌性白化爪蟾「千ちゃん」不知什麼原因，竟呈現站直望向天空的姿勢，而另一隻雄性爪蟾「淳ちゃん」則從背後環抱住牠，形成電影《鐵達尼號》的招牌動作。

@OGA02666631發現後，趕緊將這一幕拍下，並分享至推特，吸引2500人按讚，提到爪蟾平常都都待在水底，或浮在水面游泳，第一次看到這種姿勢，推測可能是雄性爪蟾想要交配，但雌性爪蟾不願意，意外形成這個有趣的姿勢，牠們還維持5分鐘之久。不少網友說「牠們在演《鐵達尼號》」、「是蘿絲跟傑克」。

蛙類做出復刻電影姿勢的類似事情不只一件，先前日本一名開設水族館的網友@dalmatianfrog，發現店內的紅眼樹蛙竟將一隻腳蹬在牆上，另一隻腳則踩在地上，還舉起左側前肢，比出「單指頂天」的動作，彷彿約翰屈伏塔在經典電影《週末夜狂熱》中擺出的招牌姿勢，畫面曝光後，同樣也引發討論。