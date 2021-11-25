現代人只能靠古文物、建築或屍體，來了解古代的事情。大陸考古學家西元1956年打開明朝萬曆皇帝棺木，發現他的葬姿非常特殊，與過往常見的仰身直肢葬或屈肢葬不同，因此引起外界好奇，進一步研究才找到萬曆皇帝詭異葬姿的原因。

根據《梨視頻》報導，從現存史料中可知，古代帝王死後會以何種姿勢入殮，其實都是秘密，根據傳統喪葬習俗，死者入棺時他人都要迴避，唯有極少數嫡親才能看，因此明十三陵定陵中萬曆皇帝的棺木於西元1956年開棺時，就成為眾所矚目的焦點。

眾人卻發現，萬曆帝的屍身呈現詭異姿勢，與常規的仰身直肢葬或屈肢葬不同，其臉部朝上，右臂向上彎曲並放在臉的右側，左臂則下擺，放於腹部的位置，左腿伸直，而右腿則是彎曲，呈現仰面的姿態，仰面側臥式的葬法讓眾人感到非常好奇。

隨後考古學家打開與萬曆皇帝合葬的孝靖皇后棺木時，發現她的屍身向右側臥，姿態類似北斗七星，推測古人將北斗七星當作吉祥之星，因此很多帝王死後，都會在棺材上刻北斗七星的圖案，而且北斗七星位於天空中心，方向指向北，正好就是帝皇所住的方向，因此古時就流傳，皇帝死後會住在北斗七星上。

考古學家推測，萬曆皇帝與孝靖皇后為了演繹此寓意，使用右側臥北斗七星葬法，但萬曆皇帝的姿勢卻略有不同，呈現仰臥姿勢。根據《泰昌實錄》記載得知，萬曆皇帝下葬時，棺材靠人力從京城抬到陵地，路程道路崎嶇，抬棺用的繩索與木桿容易損壞，當棺木到達今日的沙河時，抬棺木右側一角的木桿突斷裂，導致原本採用右側臥北斗七星葬法的萬曆皇帝屍身，突然倒向左側，才會出現仰面側臥的姿勢。