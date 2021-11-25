幾乎大部分的人都有在上班時間摸魚的經驗，最近外國一名男網友公開了自己的「終極摸魚機密」，坦承自己以自動化程式完成工作，過程中完全不需要手動操作，甚至還可以放心出門玩，讓他躺著睡覺都能賺錢，5年內毫不費力就得到7萬美金（約新台幣194.5萬）的收入。

外國男網友「Cynicusme」在《Reddit》上發文，表示自己在2015年找到一份資料輸入的夜班工作，他會收到詳細訂單的電子郵件，並將這些資料輸入到公司系統，不過男子在受訓後發現，這份工作可以用自動化取代，但他不會編寫程式，於是先花了2個月的薪水，請人幫忙開發程式。

從第一天開始他就在家上班，所以沒人管他在上班時間做了什麼，男子利用這個系統，每天只需要設定每小時要輸入的訂單數量，程式就會自己運作；剛開始2年，他會花5分鐘檢查是否有程式無法處理的細節，並手動解決，之後就去做自己的事情，像是看電影、睡覺、出門玩，後來他直接優化程式，連5分鐘的時間都不用浪費。

而他所在的部門只有3個人，如果其他同事想超越自己，他只要改變參數就能增加效率，所以一直是部門內最優秀的員工，還因此獲得好幾次加薪機會，上司甚至想讓他從夜班升遷到日班其他職務，但他都以性格內向、想在家工作為由拒絕。

男子後來有找到其他白天的工作，不過都沒有辭職，畢竟不用花費任何力氣，就可以輕鬆多賺一筆收入。然而這樣的好日子卻在最近結束了，男子表示公司花了4年時間開發出一套新的軟體以取代資料輸入的職務，但因為他的工作表現好，公司說他可以保留筆電等辦公設備，且隨時能向公司申請想要的其他職務。

男子透露這些年賺了約7萬美金，雖然數目不多，但也算是一種被動收入，如今工作沒有了，讓他感到有些心痛，他也直言自己從未把這件事情告訴過任何人，包含他的家人和妻子，如今事情結束後，才決定將這個「最黑暗的工作機密」公諸於世。