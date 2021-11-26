印度奧里薩邦一名雞農近日發現，養殖場裡有63隻雞暴斃，而且身體沒有明顯外傷，離奇的死法讓雞農非常困惑，嚇得他趕緊請獸醫來檢查，初步判定牠們是死於心臟病，雞農認為與當地一戶人家舉辦婚禮有關。

根據《印度時報》（The Times of India）報導，奧里薩邦巴拉索爾區（Balasore）一名雞農帕里達（Ranjit Kumar Parida）提到，本月21日晚間11時40分左右，當地一戶人家正在舉辦婚禮，在街上敲鑼打鼓慶祝，期間還施放鞭炮，發出震耳欲聾的聲響。

帕里達發現，當婚禮隊伍行經時，養殖場裡的雞隻全被嚇得不斷發抖，他便出來與婚禮隊伍抗議，希望對方可以降低音量，豈料卻遭新郎友人嗆聲，還指示樂隊調高音量，並刻意在養殖場前停留15分鐘，帕里達當下無可奈何，等到隊伍離開後，他返回養殖場查看，發現多達63隻雞死亡。

帕里達趕緊聯繫獸醫來檢查，發現雞隻身體沒有外傷，也沒有患疾病，判斷是死於心臟病發作，帕里達不禁懷疑雞隻是被結婚隊伍發出的噪音嚇死，氣得向家屬理論，求償無果，便選擇報警處理，而目前當地警方已介入處理，並要求帕里達在調查結束前，先不要處理雞屍。

帕里達表示，他的養殖場裡約有2000多隻雞，死亡了63隻，粗估損失約2.5萬盧比（約新台幣9320元）。動物學教授米時拉（Suryakanta Mishra）對此表示，雞若暴露於高分貝和極吵雜的環境下，幾分鐘後可能會死於心臟病，因為動物與禽鳥類非常害怕鞭炮聲或吵雜的音樂聲。