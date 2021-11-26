大陸四川省樂山近日一對男女發生爭執，在街上扭打在一起，而男子手裡還拿著刀，一名身穿窄裙的女子發現後，趕緊撲過去救人，見男子不聽勸阻，便使出一招「空手奪刀」，順利制伏歹徒，讓現場民眾佩服不已，而女子的身分也受到關注。

綜合陸媒報導，樂山沐川縣日前出現一對男女，在馬路中間扭打成一團，其中一名男子手中還拿著一把刀，女子則被壓在地上，隨時都可能被刺傷，附近民眾嚇得大喊「有人拿刀砍人啦！」，一名穿窄裙的女子路過時，也馬上跑過去幫忙。

窄裙女子先是大喊「我是警察，把刀放下」，見男子不聽勸阻，為了防止事態擴大，威脅到現場民眾的生命安全，窄裙女與熱心民眾一起撲上前，試圖控制住揮刀男子，但對方仍不斷抵抗，窄裙女趁男子不注意時「空手奪刀」，一群人也成功將他制伏，驚險過程被一旁民眾拍下，在網路上引發討論。

而窄裙女的身分也跟著曝光，她名叫「羅慧琳」，真實身份是一名女警，已有4年資歷，當天她交班完準備回家，突然聽到有民眾求救，當時她也顧不上這麼多，趕緊跑過去幫忙。不少網友則大讚「誰說女性不如男人」、「勇敢的女警，太厲害了」、「空手奪白刃，女警不只勇敢，而且還有責任感」。

警方進一步調查，得知持刀男子與被害女子是夫妻關係，由於發生感情糾紛，因此男子便持刀欲襲擊妻子，所幸被經過的女警發現，還有熱心民眾幫忙，女子才沒有因此受傷。