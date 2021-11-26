經濟不景氣，小吃業生意難做，不少店家突發奇想，靠創意來吸引顧客。泰國清邁一名23歲正妹，近日在街頭販售日式蛋捲，但由於她穿著清涼，上半身僅披橘色罩衫，露出胸前肉色一片，讓人看了臉紅心跳，蛋捲生意也意外的好。

根據泰媒《Sanook》報導，23歲護校正妹「小橄欖」（น้องโอลีฟ อายุ），原本在做衣服網拍，豈料受到新冠疫情影響，導致服裝銷售量不佳，她才決定改行謀生，近日在清邁古城區 (Chang Phueak)街頭販售日式蛋捲，為了增加買氣，她還在穿著上搞創意，沒想到生意出乎意料的好。

從曝光的照片可見，「小橄欖」長相非常亮眼，工作時她幾乎上空，只穿一件橘色長袖罩衫，胸前敞開一覽無遺，側身就能看見她的胸型與小蠻腰，性感模樣吸引許多顧客上門。「小橄欖」也表示，客人大多都是年輕人，而且生意比她預期的還好，甚至還有人每天來消費。

After (left) & before (right). A female scantily-clad crepe seller who became a social media sensations selling he crepes like hot cakes was told by the authorities to be discreet in her workwear sartorial choice. #WhatsHappeningInThailand #Thailand #ตากล้องข่มขืนนางงาม #เครป pic.twitter.com/N83I8arqRA — Pravit Rojanaphruk (@PravitR) November 25, 2021

其他攤販得知後，還出現模仿的現象，一名烤魷魚的攤販也穿上同樣一款罩衫，露出性感的上圍。而此事引發討論後，也引起相關機構關注，該地區政府特地打電話給「小橄欖」，要求她工作期間要慎選服裝，還要記得戴口罩，如今她也不敢穿的太暴露，雖然還是只穿露胸罩衫，但已加了一件廚房用圍裙，因此胸前美景全被擋住。