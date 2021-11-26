鑽錯洞了嗎？日本和歌山縣的周參見町立蝦蟹水族館裡，一條海鰻竟把頭塞進同伴嘴裡，而且一待就是好十幾秒鐘，畫面被水族館人員拍下，他們同樣感到非常驚訝，提到第一次看到海鰻出現這種行為，而影片被分享至推特後，引發討論。

根據日媒《Jタウンネット》報導，周參見町立蝦蟹水族館（すさみ町立エビとカニの水族館）日前分享一段有趣的影片，只見一條體型較小的海鰻，不知什麼原因，突然將頭鑽進另一條體型較大的海鰻嘴裡，乍看之下好像是大海鰻的在吃小隻的同伴。

水族館館長Atsushi Hirai對此表示，大隻海鰻的品種為「魔斑裸胸鱔」（Spotted moray eel），體長約170公分，小隻的則是「鯙科」（Moray eel），長約90公分至100公分，而他也是第一次看到海鰻出現鑽進同伴嘴裡的行為，「雖然我在PO文寫『小海鰻可能搞錯洞了』，但老實說，我根本不知道牠在幹嘛」。

館長提到，海鰻屬於夜間活動的魚類，「或許晚上出沒時，牠們可能有過這種行為，不過白天我倒是從未看過」，目前沒有任何專家能夠解釋這種「塞嘴」行為。有趣影片累積110萬觀看次數，不少網友回覆「難不成肚子裡有寶物？」、「感覺小海鰻在同伴肚子裡找東西吃」、「大海鰻被塞嘴還不會抵抗，也太溫柔了吧」。