明朝中期有一支神秘部隊「狼兵」，主要兵源來自廣西壯族，他們驍勇善戰，明朝時日本海盜頻繁來襲，蘇州地區無力抵抗，便向廣西求援，「狼兵」接到消息後，一名女將軍率領6千士兵前往救援，成功擊潰敵人，之後狼兵還成為清朝八旗的武器。

綜合陸媒報導，《明英宗實錄》最早出現狼兵的記載，明英宗正統二年，廣西向朝廷所上的奏摺裡，提及狼兵的存在並用以剿匪，而當時壯族人被稱為「俍族」，因此這支部隊又被稱為「俍兵」，由於他們驍勇善戰，且「俍」又與「狼」讀音相同，搭配他們好戰的精神，才被稱為「狼兵」。

「狼兵」能夠如此強，主要與壯族從小學習古壯拳有關，該拳法被譽為南拳始祖，與泰拳也有些淵源，實用性強而且殺傷力大，不僅如此，他們還學習許多種類的近身格鬥技術，從小開始習武，也提升壯族人身體素質，還有單兵作戰的能力。

在明朝嘉靖年間，日本海盜日益猖獗，蘇州等地區的守軍無力抵抗，向廣西求助，接到消息後，狼兵便派出軍隊前去支援，一名時年58歲的女將軍「瓦氏夫人」，率領6千士兵前往江浙前線支援，而瓦氏夫人是土官「岑璋」的女兒，她從小習武，且精通兵法，嘉靖時期曾任田州州事，在職時善理州政，建義學、興教育，召集流民，穩定秩序。

瓦氏夫人當時率軍奔赴前線，為了鼓舞士氣，她還高呼「是行也，誓不與賊俱生」，可以看出她報效國家的忠心，在戰爭中取得勝利後，她因戰功被朝廷封為二品夫人。而狼兵能夠以少勝多，除了士兵各個習武外，還有瓦氏夫人自創的陣法「岑氏陣法」，而這種陣法日後還被明朝將領戚繼光改良，並發揚光大成為鴛鴦陣。

不僅如此，明末名將袁崇煥曾派出狼兵對抗清朝八旗，不過，雖然狼兵戰功無數，但之後卻成為人民眼中的麻煩，萬曆期間的官員嚴從簡在《殊域周咨錄》寫，「經去後，又隨閫帥往來年余，竟無成功而還。於是所至騷擾，雞犬不寧。聞瓦氏兵至，皆閉門逃出，殆與倭寇之過無異焉」，指狼兵早期確實有紀律，但抗倭總督張經過世，統領瓦氏因病離開前線後，導致狼兵開始對民間大肆劫掠。

而且隨著明朝中後期統治腐敗，兵力慘目忍睹，朝廷越加倚賴狼兵，使該軍隊越來越猖狂，不僅如此，當時還出現派系鬥爭，再加上邊疆官職「土司」間不合，導致各地狼兵常在駐地私鬥，惹民怨。直到清朝，土司兵被徵調的機率大幅減少，再加上清朝廷「改土歸流」，狼兵才漸漸消失。