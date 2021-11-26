美國一名27歲成人直播主達曼（Lauren Hunter Daman）本月9日在家中直播時，因為一時玩嗨，將槍枝塞入下體，接著扣板機朝陰道內開槍，下半身頓時血流如注，所幸緊急就醫，奇蹟般的逃過死劫。

根據《每日郵報》報導，事發當時，達曼正在喬治亞州的家中進行成人直播，沒想到過程中竟然一時興起，將一把9毫米的手槍塞入陰道中，接著因為一時手滑扣下板機，子彈頓時射入陰道之中。而同居的槍主艾倫（Jordan Allen）則在聽到槍聲後，立刻從廚房衝進臥室內查看，並且報警求援。

醫護人員獲報後趕抵現場，意識清醒的達曼則不斷向直播間的粉絲致歉，解釋她剛剛一時不慎開槍射中自己，下半身還流著鮮血。而與達曼、艾倫同住一屋的強森（Addie Ruth Johnson）也證實，此事確實是達曼自己釀禍。

警方到場時，醫護人員已經在現場進行急救，不久後他們也找到了一把沒有子彈的手槍和使用過的彈殼，當成證物帶回，並將達曼以直升機運送至64公里外的醫院治療。警方表示，達曼目前意識混亂，對槍擊事件的描述前後不一，目前當局已將這起案件歸為「魯莽行為」釀禍，並不會將此案升級至刑事案件處理。