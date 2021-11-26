全聯福利中心因為商品多樣，且經常推出優惠活動，受到不少民眾青睞，不過日前卻有一位民眾透露，在全聯買了一盒火鍋肉片，上頭竟出現密密麻麻的小孔，讓她相當錯愕，又擔心是「注脂肉」。對此，就有內行人解答背後真相，掀起眾人熱議。

原PO日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》PO文透露，在全聯買了一盒火鍋肉片，沒想到卻發現肉片有密密麻麻的小孔，而且還都是在脂肪上，奇怪的是只有一面有這種狀況，另一面沒有，讓她不禁好奇，「是正常的嗎？記得之前買很像沒有，不禁讓我聯想到注脂肉…」。

原PO貼文一出隨即掀起熱議，不少網友忍不住吐槽，直言價格昂貴的肉品才有注脂的可能性，「注脂肉是對和牛，為了要油花均勻、賣個好價錢，你這是五花豬，不用注油，油就很多了」、「可以先搞清楚經濟價值問題，再聯想到有沒有注脂」、「這個需要抽脂不是注脂」、「注脂主要針對和牛，不會去注脂豬肉，因為根本賣不到好價錢又浪費成本」。

另外也有內行人點破背後真相，表示火鍋肉片上的小孔是機器在切肉時，為了固定而留下的痕跡，「那個是切肉機固定肉的痕跡」、「切肉機固定確實會有這種小孔，不固定住沒辦法切肉」、「這是機器留下的，正常情況」。

事實上，有些肉品業者會幫肉類注入油脂，仿造出油花效果，造成消費者誤解為油脂天然均勻分布的原形肉產品，如「雪花牛肉」或「霜降牛肉」等，為了保障食品衛生安全，食藥署預告明年7月起，注脂肉品比照重組肉規定，在包裝上須強制標示「注脂」、「僅供熟食」或「熟食供應」等字樣。