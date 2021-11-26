補教名師張旭先前在成人網站Pornhub開設頻道，上傳微積分教學影片因此爆紅，近日他的YouTube教學頻道又出現一名長髮正妹「芸寶」幫忙擦黑板，對方一轉身竟穿著低胸蕾絲上衣，影片曝光後震暈無數網友。對此，就有物理治療師表示，在看了30次影片後發現芸寶的美背出現了嚴重的「翼狀肩胛」。

一名物理治療師在臉書粉專「ATX 徒手治療研究室/洞見物理治療所」PO文解釋，翼狀肩胛的定義是肩胛骨沒有平貼在軀幹上，整個浮起來讓人可以從背部看到肩胛骨的輪廓。而翼狀肩胛通常也表示著肩胛骨的動作控制不佳，所以常常也是夾擠症候群的主因。

至於造成翼狀肩胛最常見的原因就是前鋸肌失能，「簡單說就是背部的小肌群力量或是控制不夠，讓肩胛骨產生錯誤的動作」，只要給予前鋸肌跟肩胛穩定的訓練就會慢慢好轉。

物理治療師分析，影片還有一個值得探討的要點，就是翼狀肩胛常常是動作的時候才會出現，而靜止狀態時肩胛骨看起來是平貼住的，但只要一抬手，肩胛就會浮起來，「這也是我們常強調的，動態的穩定其實常常比靜態穩定重要」，不禁打趣笑說「該不會這個影片以後會被我拿來當作跟病人解釋肩胛動作的影片吧…」。

貼文一出隨即釣出補教名師張旭留言表示，「我最近工作到右腰背很痛，這個也能找你們看嗎？」該名物理治療師則妙回「不過我在想，會不會擦黑板的比較需要來治療呢」。其餘網友也笑說「你是說看到第30次時，忽然聖人模式才看出來的嗎」、「一段影片，有人研究數學、有人研究醫學，大家各取所需」、「這影片真是多方面長知識欸」。