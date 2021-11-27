Google Maps街景功能幫助民眾解決迷路困擾，也可以用於深入了解當地環境，不過有時Google車在拍攝街景時，也會拍下意外畫面，成為不少人尋找樂趣的程式。一名網友近日發現，Google街景在日本拍到一名過馬路的正妹，由於她上圍雄偉，意外獲得關注。

一名網友@ReiKuromiya在PTT表示，日前他在使用Google Maps街景時，發現日本的橫濱街頭有一名白衣正妹，當時她正在過馬路，恰好就被Google街景車拍下，由於正妹身材凹凸有致，上圍又特別雄偉，因此吸引他的注意，也將此照片分享至網路。

不少網友驚呼「這身材比例太不科學了」、「動漫等級的身材」、「Google懂拍」，而該網友也經常分享在Google街景圖尋找到的趣事，更是讓不少人佩服，「推！谷歌街景王」、「太強了吧！你是Google工程師嗎？」、「又是你，每天在Google街景雲遊」、「你是不是整天在Google巡邏」。

而@ReiKuromiya先前也曾分享西班牙的街景趣照，一名金髮正妹上半身穿著黑色外套，但下半身卻只穿比基尼褲，當時正好被背對Google街景車，而她圓潤的臀部也被拍下，根據紀錄顯示，此照片於2014年3月拍攝，地點位於西班牙馬德里的比利亞韋德區（Villaverde），不過由於街景畫面已更新，目前僅能透過歷史功能找尋該照片。