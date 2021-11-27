大多數國家目前都採取一夫一妻制，但仍有少部分國家或穆斯林為主的地區，仍是一夫多妻制。印尼網路上近日流傳一段影片，只見一名富翁一次娶了8名嬌妻，眾人還一起開心合影，影片曝光後，也引發當地媒體關注，不少網友表示「9人的新婚夜會忙翻」。

根據當地媒體報導，IG帳號@kegoblogan.kekinian近日分享一段影片，並寫下「這名富翁一次娶了8個老婆」，只見1名男子與8名女子穿著當地傳統結婚禮服，開心的在攝影機前擺拍，而且新娘各個都長相亮眼，這段影片曝光後，也獲得許多網友關注，不過目前仍不清楚新郎、新娘的真實身分。

不少網友表示「贏過武俠小說《鹿鼎記》的韋小寶」、「有8個老婆可以選，根本像是古代皇帝」、「8個老婆！不就代表他有16個岳父岳母嗎？」、「雖然看起來很幸福，但8個女人住在同一個屋簷下，應該很容易吵架」，不過也有人質疑其真實性，認為新人互動看起來不親密，推測可能只是攝影會，此外，《可蘭經》裡提到穆斯林男子奉行一夫多妻制，但也明列最多只能擁有4位妻子。

不過印尼一夫多妻婚姻並不少見，南蘇門答臘省一名17歲男子蘇潘迪（Supandi），竟在一天內迎娶2個妻子，而且娶妻時間只差2小時，新娘甚至是堂姊妹關係，另外，還有一名20歲男子柯里克（Korik Akbar）與女友舉辦婚禮時，前女友竟跑來求婚，甚至表示自己甘願當小老婆，沒想到新人竟都同意，讓他一次娶進2個老婆。